緬甸羅興亞城鎮遭焚 20萬人捲內戰棄家逃

羅興亞組織籲若開軍停侵人權

緬甸軍方2021年2月政變奪權後，軍政府在全國各地跟民地武和反抗軍衝突，當中若開軍（Arakan Army，縮寫AA）去年11月攻擊軍方在若開邦的陣地以來，已經取得該邦逾半地區控制權，包括上周最新佔領的布迪當（Buthidaung）。若開軍稱有警告民眾離開當地，其後再協助他們前往安全地點。然而，有數個羅興亞組織日前發聲明，指出若開軍強迫羅興亞人離開，再焚燒並搶掠他們的住所，呼籲若開軍停止強迫流離失所及侵犯人權行為。

美國有線新聞網絡（CNN）前日引述來自社運人士及在若開邦民眾的親屬報道，有約20萬人被迫逃離家園，包括婦孺等大批民眾在沒食物、藥物或財物下，在空曠的稻田裏躲藏數晚，另有報告指事件有造成傷亡。身處鄰國孟加拉的羅興亞人法魯克（Farooq）指，他大多數家人在布迪當，但上周六起無法聯絡他們，指若開軍放火燒羅興亞人村莊及房屋，而當時若開軍並沒跟政府軍交戰。

若開軍稱火災是緬軍方空襲

CNN又援引衛星影像指上周六早上布迪當市中心發生大火，持續整個周末。若開軍否認縱火指控，稱火災是緬甸軍方空襲導致，周一（20日）發聲明稱他們恪守根據軍事行為準則的作戰原則，絕不針對非軍事目標，並表示緬軍上周五（17日）空襲布迪當至午夜。

聯合國人權事務高級專員辦事處周五警告，若開邦的戰鬥不斷升級，迫使約45,000名羅興亞少數民族逃離。聯合國緬甸獨立調查機制（IIMM）稱，正收集緬甸各地可能涉及的嚴重國際罪行證據。在2018年成立的IIMM未曾獲准入境緬甸，因此團隊呼籲目擊者及罪行的倖存者提供資料協助調查。

（法新社/CNN/半島電視台）