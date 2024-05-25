明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

緬甸羅興亞城鎮遭焚 20萬人捲內戰棄家逃

【明報專訊】緬甸若開邦的羅興亞人聚居城鎮布迪當過去周末遭大規模縱火破壞，有民眾指摘是少數民族地方武裝（民地武）若開軍武裝成員所為，有統計稱多達20萬人流離失所。聯合國人權理事會成立的緬甸獨立調查機制周四稱，正評估當地有否出現危害人類罪及戰爭罪。

羅興亞組織籲若開軍停侵人權

緬甸軍方2021年2月政變奪權後，軍政府在全國各地跟民地武和反抗軍衝突，當中若開軍（Arakan Army，縮寫AA）去年11月攻擊軍方在若開邦的陣地以來，已經取得該邦逾半地區控制權，包括上周最新佔領的布迪當（Buthidaung）。若開軍稱有警告民眾離開當地，其後再協助他們前往安全地點。然而，有數個羅興亞組織日前發聲明，指出若開軍強迫羅興亞人離開，再焚燒並搶掠他們的住所，呼籲若開軍停止強迫流離失所及侵犯人權行為。

美國有線新聞網絡（CNN）前日引述來自社運人士及在若開邦民眾的親屬報道，有約20萬人被迫逃離家園，包括婦孺等大批民眾在沒食物、藥物或財物下，在空曠的稻田裏躲藏數晚，另有報告指事件有造成傷亡。身處鄰國孟加拉的羅興亞人法魯克（Farooq）指，他大多數家人在布迪當，但上周六起無法聯絡他們，指若開軍放火燒羅興亞人村莊及房屋，而當時若開軍並沒跟政府軍交戰。

若開軍稱火災是緬軍方空襲

CNN又援引衛星影像指上周六早上布迪當市中心發生大火，持續整個周末。若開軍否認縱火指控，稱火災是緬甸軍方空襲導致，周一（20日）發聲明稱他們恪守根據軍事行為準則的作戰原則，絕不針對非軍事目標，並表示緬軍上周五（17日）空襲布迪當至午夜。

聯合國人權事務高級專員辦事處周五警告，若開邦的戰鬥不斷升級，迫使約45,000名羅興亞少數民族逃離。聯合國緬甸獨立調查機制（IIMM）稱，正收集緬甸各地可能涉及的嚴重國際罪行證據。在2018年成立的IIMM未曾獲准入境緬甸，因此團隊呼籲目擊者及罪行的倖存者提供資料協助調查。

（法新社/CNN/半島電視台）

上 / 下一篇新聞