新聞集團內容授權 OpenAI付費19.5億

【明報專訊】《華爾街日報》（WSJ）母公司新聞集團（News Corp），與人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT的製造商OpenAI周三宣布達成歷史性的內容授權協議。WSJ報道，合約包括OpenAI的現金及技術提供，5年價值可能超過2.5億美元（19.5億港元）。
可用於訓練聊天機械人
WSJ引述知情人士報道，雙方交易的主要內容包括OpenAI可使用新聞集團面向消費者的新聞產品內容（包括檔案資料），來回答OpenAI用戶的查詢，並訓練其最新技術。報道指出，各出版商與OpenAI之間的內容授權協議條款並不公開，不過新聞集團的協議已躋身迄今為止達成的最大規模協議之列，甚至有可能是第一大的。
新聞集團行政總裁湯姆森（Robert Thomson）認為，這項歷史性的協議會為數碼時代的真實性、美德和價值制定新標準。
新聞集團旗下品牌還包括《紐約郵報》、《泰晤士報》、《澳洲人報》等。新聞集團與OpenAI的交易是出版商應對生成式AI崛起的最新例證，與OpenAI商業合作的出版商還包括Politico和Business Insider的母公司Axel Springer、美聯社、《金融時報》等出版物的母公司。
（華爾街日報/衛報）
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