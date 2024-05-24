美供烏武器擬鬆綁攻俄境 俄闢東北新戰線 引發華府內部激辯

【明報專訊】烏克蘭在美國武器援助下抗擊俄軍，但自首批武器付運以來，美國總統拜登都堅持要求烏克蘭總統澤連斯基須同意絕不向俄國領土使用美國武器，否則會違反拜登「避免第三次世界大戰」的要求。然而《紐約時報》最新報道，指華府內部對這規定開始動搖，國務院正推動應否放寬規定的激烈辯論，容許烏國用美國武器攻擊俄國境內導彈及火炮發射地點。
俄軍自2022年2月24日開始侵烏，雙方各有攻守，但近大半年俄軍處於上風。過去兩年多，美歐一直軍援烏克蘭，華府為免衝突升級禁止烏國使用美製武器攻擊俄國境內目標，但有輿論質疑這限制了烏方的防衛能力。澤連斯基曾指俄國境內的導彈及火炮發射場地，助俄國最近擴大在烏國的領土控制；俄國周三表示，俄軍再度控制烏國東部、去年烏國大反攻時收復的村莊克利什基夫卡（Klishchiivka）。
《紐約時報》周四（23日）引述美國官員報道，指美國國務卿布林肯上周到訪烏國首都基輔後，提出放寬烏國使用美國武器的禁令。有參與商議的官員稱，布林肯改變立場源於俄羅斯在戰爭開闢了一條新戰線，並造成毀滅性的後果。
俄電子戰進步 擊落烏無人機導彈
俄軍近期在接壤烏克蘭東北部邊境部署武器並瞄準哈爾科夫，同時俄方亦知道烏克蘭只能用非美製無人機等武器還擊；多個月來烏方對俄國船舶、石油設施及發電廠的攻擊，都主要使用烏克蘭製的武器，但它們的威力與速度都不及美製武器，而俄國則隨着電子戰技術進步，漸能擊落更多烏國無人機與導彈，或影響它們的軌道。
放寬美製武器使用禁令的建議仍在構成階段，未知有多少布林肯在拜登核心圈子的同僚簽署該提案，文件亦未交予拜登。國務院發言人米勒拒絕回應有關烏克蘭政策的內部討論。
英稱掌助俄研武器證據 華使否認
美國政治新聞網站Axios報道，一班由眾議院情報委員會主席、共和黨議員特納（Michael Turner）領導的兩黨代表周一去信國防部，要求解除禁止烏軍用美製武器攻擊俄國內目標的規定。眾院議長邁克‧約翰遜周三在美國之音訪問被問及是否支持該信件，他稱有需要允許烏克蘭以他們認為合適的方式應對戰事，「需要能夠作出反擊」。
另外，英國防相夏博思周三稱英方掌握證據，顯示「中國與俄羅斯合作開發用於俄烏戰爭的武器」，並指英美國防情報部門有證據指「有致命援助（lethal aid）現在或將會從中國流向俄羅斯和進入烏克蘭」，不過他未有提出具體證據。美國國安顧問蘇利文周三稱美方未有發現中國已直接供武予俄國，他會跟夏博思對話以理解他的說法。
美國官員曾表示中國技術上沒直接提供「致命的」援助，但中方正對俄提供相關技術。中國駐倫敦大使館發言人稱夏博思的言論毫無根據，又指摘英國散播「毫無根據的指控」。
（紐約時報/Axios/中央社/法新社/金融時報）