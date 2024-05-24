美供烏武器擬鬆綁攻俄境 俄闢東北新戰線 引發華府內部激辯

俄軍自2022年2月24日開始侵烏，雙方各有攻守，但近大半年俄軍處於上風。過去兩年多，美歐一直軍援烏克蘭，華府為免衝突升級禁止烏國使用美製武器攻擊俄國境內目標，但有輿論質疑這限制了烏方的防衛能力。澤連斯基曾指俄國境內的導彈及火炮發射場地，助俄國最近擴大在烏國的領土控制；俄國周三表示，俄軍再度控制烏國東部、去年烏國大反攻時收復的村莊克利什基夫卡（Klishchiivka）。

《紐約時報》周四（23日）引述美國官員報道，指美國國務卿布林肯上周到訪烏國首都基輔後，提出放寬烏國使用美國武器的禁令。有參與商議的官員稱，布林肯改變立場源於俄羅斯在戰爭開闢了一條新戰線，並造成毀滅性的後果。

俄電子戰進步 擊落烏無人機導彈

俄軍近期在接壤烏克蘭東北部邊境部署武器並瞄準哈爾科夫，同時俄方亦知道烏克蘭只能用非美製無人機等武器還擊；多個月來烏方對俄國船舶、石油設施及發電廠的攻擊，都主要使用烏克蘭製的武器，但它們的威力與速度都不及美製武器，而俄國則隨着電子戰技術進步，漸能擊落更多烏國無人機與導彈，或影響它們的軌道。

放寬美製武器使用禁令的建議仍在構成階段，未知有多少布林肯在拜登核心圈子的同僚簽署該提案，文件亦未交予拜登。國務院發言人米勒拒絕回應有關烏克蘭政策的內部討論。

英稱掌助俄研武器證據 華使否認

美國政治新聞網站Axios報道，一班由眾議院情報委員會主席、共和黨議員特納（Michael Turner）領導的兩黨代表周一去信國防部，要求解除禁止烏軍用美製武器攻擊俄國內目標的規定。眾院議長邁克‧約翰遜周三在美國之音訪問被問及是否支持該信件，他稱有需要允許烏克蘭以他們認為合適的方式應對戰事，「需要能夠作出反擊」。

另外，英國防相夏博思周三稱英方掌握證據，顯示「中國與俄羅斯合作開發用於俄烏戰爭的武器」，並指英美國防情報部門有證據指「有致命援助（lethal aid）現在或將會從中國流向俄羅斯和進入烏克蘭」，不過他未有提出具體證據。美國國安顧問蘇利文周三稱美方未有發現中國已直接供武予俄國，他會跟夏博思對話以理解他的說法。

美國官員曾表示中國技術上沒直接提供「致命的」援助，但中方正對俄提供相關技術。中國駐倫敦大使館發言人稱夏博思的言論毫無根據，又指摘英國散播「毫無根據的指控」。

（紐約時報/Axios/中央社/法新社/金融時報）

（俄軍侵烏）