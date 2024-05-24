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2024年5月24日星期五
國際要聞
辛偉誠四大盤算 押注提前大選 經濟短期利多寄望體育盛事 乏減稅條件恐人蛇問題發酵
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哈馬斯擄女兵新片公開 以國人質家屬施壓總理
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撐巴人示威者國會被逐
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肯尼亞總統訪美 拜登親迎拉攏
新聞集團內容授權 OpenAI付費19.5億
黑利表態票投特朗普：拜登是災難
羽田機場兩客機碰撞 航班取消
撐巴人示威者國會被逐
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【明報專訊】美國國務卿布林肯（右）周三出席眾議院撥款委員會旗下的國內外行動與相關項會小組會議，就2025年度國務院預算作證時，有雙掌塗紅的支持巴人示威者在會場內示威而被保安逐離。
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