埃及否認改以哈停火條款 威脅退出

被指意圖模糊原協議框架

哈馬斯5月6日宣布接受斡旋各方提出的停火方案後不久，以色列稱哈馬斯同意的停火協議條款不符合以方要求。CNN本周二跟進報道，援引知情人士稱埃及有高級情報官員暗地裏修改了停火條款，所以哈馬斯5月初見到和表示同意的那份協議草案，並非經美國和卡塔爾斡旋、兼獲以色列點頭的原版內容。最大分歧在於哈馬斯同意的版本包括了「實現永久停火」，但以色列同意的版本堅持不同意在打敗哈馬斯和救出所有人質之前商討停戰。

一名消息人士告訴CNN，埃及情報局長卡邁勒（Abbas Kamel）的副官哈利克（Abdel Khalek）對以色列講一套，對哈馬斯又講另一套。有人在以色列同意的版本中添加了更多的哈馬斯要求，卻沒有通知以色列和其他斡旋方。另一消息人士說，埃及意圖模糊原協議框架和哈馬斯回應的界線。

中情局長「大發雷霆」

消息人士說美國、卡塔爾和以色列官員為此動怒和作出指摘，向來溫文的中情局長伯恩斯「大發雷霆」，卡塔爾首相要向以方澄清是埃及獨自行事。

埃及國家信息服務主責官員拉什萬（Diaa Rashwan）周三在社交媒體回應CNN報道，指質疑、冒犯埃及斡旋貢獻的任何企圖，只會令加沙及整個地區局勢更為複雜，並可能使埃及完全退出調解目前的衝突。拉什萬又指「一些人」最近直接指摘埃及和卡塔爾的斡旋官員，實屬偏頗。

（路透社/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）