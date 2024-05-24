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泰憲法法院受理罷免首相案

【明報專訊】泰國憲法法院周四（23日）決定受理罷免首相賽塔（Srettha Thavisin，圖）的申訴。賽塔被指控提名「具刑事案底」的一名服務他信家族的前律師擔任閣員屬「違憲」，40名上議院議員提請罷免賽塔。他改組內閣至今不足一個月已有3名部長辭職，法院的決定將進一步打擊其政府。

賽塔提名具案底閣員被指違憲

賽塔4月28日在上台8個月後改組內閣，包括提名了顧問披集（Pichit Chuenban）擔任首相辦公室部長。然而異見者批評這項提名全因披集與前首相他信的關係。40名上議院議員又提出披集的道德操守有問題，不符合憲法對部長級官員的正直品德標準，5月15日向憲法法院提請罷免賽塔和在處理期間暫停其職務。

為保賽塔，披集於周二辭職，但未能平息風波。昨天憲法法院9名法官之中，6人決定受理提請罷免申訴，5名法官不同意暫停首相職務。

賽塔從上周三起外訪法國、意大利、日本，預計周五回國。由周四起計，他有15天時間提交答辯文件。賽塔政府表示已仔細審查過披集的資格，有信心在法庭上捍衛提名決定。

他信前代表律師 辭職未息風波

披集原為前首相他信、英祿兄妹的代表律師。2008年在他信被控的具爭議土地弊案審訊期間，披集被指用紙袋藏了200萬泰銖（約43萬港元）現金企圖賄賂法庭人員和藐視法庭。他堅稱紙袋裝的是食物，但被判藐視法庭罪成監禁6個月和出獄後律師執照停牌5年。不過檢方在他服刑期滿時撤銷了對他的貪污控罪。

泰國上議院將於6月改選。現任250名上議員由2014年政變後的軍政府委任。他們在阻撓去年5月大選大勝的「前進黨」執政、黨魁皮塔當選首相一事上起着關鍵作用。泰國結果於去年8月確定由地產大亨賽塔任相，領導親他信的為泰黨和親軍方政黨合組的政府。

（路透社/泰國民族報/曼谷郵報）

相關字詞﹕憲法法院 罷免 賽塔 首相 泰國

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