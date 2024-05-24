7月體壇盛事多 盼樂觀情緒利選情

英格蘭被捧歐國盃熱門

英國夏季舉行大選並非新事，但戰後通常在5、6月舉行，但在7月舉行，上一次要數到1945年。今年7月4日正值四年一度（上屆因新冠疫情延後至2021年舉行）的歐洲國家盃男子足球賽如火如荼，進入淘汰賽階段。外界預期，被捧成爭標熱門之一的英格蘭如無意外能夠晉級到這階段。另外，溫布頓網球賽屆時亦已展開。

歐國盃英格蘭隊的命運對選民情緒有多大影響、會否令選民產生「樂觀情緒」有待觀察。《衛報》刊登前首席體育基廷（Frank Keating）分析文章，指英格蘭在1970年世界盃8強出局，可能對幾天後工黨籍首相威爾遜（Harold Wilson）被趕下台產生影響。

《每日電訊報》周三報道，在7月4日前後，將有許多體育、文化和經濟活動可能會讓英國公衆保持樂觀、友好的心情。歐國盃取得成功的潛在提振、對即將到來的奧運懷有摘金希望，以及在盟軍登陸諾曼底80周年紀念活動後湧現的濃厚國家自豪感下，一旦辛偉誠的「經濟牌」不足以打動選民的話，保守黨或只能希望英國公衆屆時「好心情」，認為「事情並沒有那麼糟糕」而票投執政黨了。

（每日電訊報/衛報）