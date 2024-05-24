7月體壇盛事多 盼樂觀情緒利選情

【明報專訊】英國執政保守黨在民調大幅落後對手的劣勢下，罕有地選擇7月大選，除了趁經濟有改善，有分析指他是希望能借助多項盛事以及隨之產生的民眾樂觀情緒而力挽狂瀾。
英格蘭被捧歐國盃熱門
英國夏季舉行大選並非新事，但戰後通常在5、6月舉行，但在7月舉行，上一次要數到1945年。今年7月4日正值四年一度（上屆因新冠疫情延後至2021年舉行）的歐洲國家盃男子足球賽如火如荼，進入淘汰賽階段。外界預期，被捧成爭標熱門之一的英格蘭如無意外能夠晉級到這階段。另外，溫布頓網球賽屆時亦已展開。
歐國盃英格蘭隊的命運對選民情緒有多大影響、會否令選民產生「樂觀情緒」有待觀察。《衛報》刊登前首席體育基廷（Frank Keating）分析文章，指英格蘭在1970年世界盃8強出局，可能對幾天後工黨籍首相威爾遜（Harold Wilson）被趕下台產生影響。
《每日電訊報》周三報道，在7月4日前後，將有許多體育、文化和經濟活動可能會讓英國公衆保持樂觀、友好的心情。歐國盃取得成功的潛在提振、對即將到來的奧運懷有摘金希望，以及在盟軍登陸諾曼底80周年紀念活動後湧現的濃厚國家自豪感下，一旦辛偉誠的「經濟牌」不足以打動選民的話，保守黨或只能希望英國公衆屆時「好心情」，認為「事情並沒有那麼糟糕」而票投執政黨了。
（每日電訊報/衛報）
相關字詞﹕歐洲國家盃 保守黨 2024英國國會大選