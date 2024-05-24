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辛偉誠四大盤算 押注提前大選 經濟短期利多寄望體育盛事 乏減稅條件恐人蛇問題發酵

【明報專訊】英國首相辛偉誠周三（22日）宣布將於7月4日提前大選，被形容為政治豪賭，有保守黨前官員甚至形容辛偉誠的冒險決定「瘋狂」，但有分析認為，在保守黨民調慘輸工黨約20個百分點之際，辛偉誠是把握「短期利多」因素提前決戰，趁現時經濟表現和通脹問題皆有改善之下「快刀斬亂麻」，以及寄望夏季體育盛事能令選民產生樂觀情緒，有利執政保守黨。他也考慮到一旦在秋季大選，屆時政府將乏條件推出減稅政策吸票，而非法入境移民問題恐再發酵不利選情。不過，有質疑者認為整體因素對保守黨選情幫助不大。

1945以來英首7月大選

按國會會期，英國將不遲於明年1月底大選，外界此前一直預期辛偉誠（Rishi Sunak）會決定在今年秋季大選。惟到了周三，開始有風聲大選日期定於7月4日。《衛報》指出，這將是英國1945年以來首次在7月舉行大選。

政府內部人士透露，辛偉誠接受意見提前在夏季大選，是由於預期經濟環境在之後不大可能再有比目前更顯著的改善，加上他推動移民轉安置非洲盧旺達的計劃上路後恐引發反彈，提前夏天選舉可免夜長夢多。

財相分析利弊助下決定

保守黨高級幹部向《金融時報》透露，辛偉誠和財相侯俊偉（Jeremy Hunt）是基於近期經濟及通脹問題改善，認為應於7月舉行大選。英國官方數據顯示，4月通脹率為2.3%，是近3年以來最低；今年首季經濟增長0.6%；而實際工資已連續10個月錄得增加，國家統計局（ONS）首席經濟學家菲茨納宣布今個月經濟發展「勢頭良好」。

《金融時報》報道，辛、侯二人判定未來數月的經濟前景將較目前差：侯俊偉向黨內同僚暗示，今年將不會提出秋季預算案，因當下公共財政情况並不容許他承諾下調2%國民保險稅。市場亦展望英倫銀行未來數月提前減息的前景渺茫，而政府內部人士相信，IMF早前預測英國將出現300億英鎊（約2982億港元）公共財政缺口，亦是辛偉誠公布7月4日大選的關鍵原因之一。

辛偉誠周三在唐寧街首相府外冒雨宣布提前大選的演說中，除強調通脹「已回復正常」外，也指尋求庇護的入境者人數終有所下跌，而政府正極力落實把非法入境者送到非洲國家盧旺達，以阻嚇偷渡船民。路透社前天報道，首批遣送包機最早可於6月24日成行，一名保守黨國會議員稱，如包機續受法律挑戰而無法起飛，辛偉誠可歸咎於「左翼國會議員」反對。

保守黨前官員斥「瘋狂」

保守黨目前支持度落後最大在野工黨20個百分點，上述《衛報》分析稱，如延至秋季大選，該差距更將擴大至25個百分點。該報同日的另一篇分析文章指出，6月至7月舉行的歐洲國家盃足球賽和溫布頓網球賽兩場體育盛事，亦有助分散選民對政策的注意力（見另稿）。

夏季大選雖獲內閣成員支持，其中房屋大臣高文浩引述英軍特別空勤團（SAS）格言讚揚：「誰夠大膽便會贏。」但保守黨國會議員卻反應不一，《金融時報》引述一名該黨籍的前大臣形容決定「瘋狂」，另一名保守黨國會議員則稱，黨友們對將會失去議席已「認命」。

工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）周三聲明，呼籲選民「改變」，跟工黨「共同中止災難，並翻篇重建和改變」英國。

（金融時報/衛報/天空新聞/路透社）

相關字詞﹕英國保守黨 辛偉誠（Rishi Sunak） 2024英國國會大選 經濟 通脹 英國

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