明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

首爾AI峰會 科企巨頭允安全研發

【明報專訊】英國與韓國周二（21日）舉行一連兩天人工智能（AI）網上安全峰會。在峰會首日，有來自北美、歐洲、中東、亞洲等16家企業簽署與AI科技研發有關的安全承諾。十多家科企周三表明，會安全地研發AI。

發布AI安全框架交代風險

英國科學、創新與技術部（DSIT）周二表示，有16家AI科技企業簽署「前沿AI安全承諾」（Frontier AI Safety Commitments），包括研發AI聊天機械人ChatGPT的OpenAI、亞馬遜、Google、facebook母企Meta、微軟、IBM、三星電子、和中國的智譜AI等。

這些企業將各自發布AI安全框架，向大眾說明未來將如何測算自家前沿AI模型的安全風險，包括遭惡意行為者濫用的風險，以及各家企業對安全風險的最高容忍極限為何、如何確保AI模型的安全風險不會超越此預設門檻。在極端情况下，若企業在採取補救措施後仍未能將AI模型或系統的安全風險保持在門檻以下，則不得繼續發展或進一步部署該模型或系統。

英國去年11月召開首屆全球AI安全峰會，有近30國官方代表及逾80個學術研究機構、企業和公民組織與會。今次網上峰會是後續會議，規模較小，下一場實體峰會由法國在明年主辦。

（法新社/中央社）

相關字詞﹕AI風險 韓國 英國 人工智能安全峰會 人工智能（AI） AI模型 AI峰會

上 / 下一篇新聞