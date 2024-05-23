明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

晴空湍流星航急墜 港人乘客留醫ICU

【明報專訊】新加坡航空（下稱星航）一班由英國倫敦飛往新加坡的客機，周二在飛行途中遇上強烈氣流導致1死逾80傷，客機最後緊急降落泰國曼谷。昨天85乘客仍留在曼谷，包括兩間醫院留醫的58人，當中20人在深切治療部（ICU），包括1名香港人。其餘143名乘客及機組人員昨晨抵達新加坡，不少人猶有餘悸。有乘客憶述客機急墜前一刻安全帶燈號才亮起，有業內人士初步分析相信客機遇上「晴空湍流」（表），以致猝不及防。事發時除了不少人頭部撞上天花，有人在艙內「打橫飛」甚至打觔斗，有乘客以為會墜機。

急墜前一刻才亮安全帶燈號

涉事SQ321客機周二在緬甸上空遇上強烈氣流期間數度急升急降，最後緊急降落曼谷素萬那普國際機場。機場稱有83名乘客和機員受傷，大部分傷者身處三美泰席娜卡琳醫院。三美泰醫院集團表示，至昨共治療了85名傷者，仍有58人在兩醫院留醫，當中20人在深切治療部，分別來自香港、澳洲、英國、馬來西亞、新加坡、新西蘭和菲律賓。

本港入境處昨晚回覆本報查詢，表示迫降事件後已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐泰大使館、旅監局、香港駐曼谷經貿辦、相關醫院及航空公司了解情况。入境處至昨未接獲港人求助。

機上英國乘客戴維斯（Andrew Davies）向英國廣播公司（BBC）表示，客機事發時急墜，為時數分鐘期間聽到可怕尖叫聲，見到物件隨處飛，機艙天花大面積凹陷，相信是有人撞上去造成，還有水樽在巨大衝擊力下插入天花，他直言當時擔心客機會墜毁。他說，以他所知受傷的大多是沒有扣好安全帶的人。68歲的杰里（Jerry）稱，自己與妻子都撞向機艙天花，「有部分不幸正在走動的人在翻觔斗」。28歲學生乘客阿茲米爾（Dzafran Azmir）說，他看見對面通道有人「完全打平撞上天花板」再跌落地，不少人頭部受傷或受震盪。乘客喬希（Josh）的母親表示，喬希出事時相信有扣着安全帶，但仍被拋離座位並昏倒，醒來後發現自己在機艙地板。

有乘客拋至打觔斗 扣安全帶亦拋飛

事故中的死者是英國一個音樂劇團的73歲總監基欽（Geoff Kitchen），他疑在機上心臟病發。《衛報》引述他的鄰居報道，基欽原定跟妻子飛往新加坡、印尼和澳洲度假6周。

涉事客機載有211名乘客及18名機員，星航昨天表示，有131名乘客及12名機員在清晨5時許抵達新加坡。新加坡則已派員到泰國調查，總理黃循財稱正與泰國當局緊密合作。

（BBC/路透社/獨立報/聯合早報/曼谷郵報）

相關字詞﹕空中意外 星航 英國 晴空湍流（CAT） 氣流 新加坡航空 新加坡

上 / 下一篇新聞