晴空湍流星航急墜 港人乘客留醫ICU

急墜前一刻才亮安全帶燈號

涉事SQ321客機周二在緬甸上空遇上強烈氣流期間數度急升急降，最後緊急降落曼谷素萬那普國際機場。機場稱有83名乘客和機員受傷，大部分傷者身處三美泰席娜卡琳醫院。三美泰醫院集團表示，至昨共治療了85名傷者，仍有58人在兩醫院留醫，當中20人在深切治療部，分別來自香港、澳洲、英國、馬來西亞、新加坡、新西蘭和菲律賓。

本港入境處昨晚回覆本報查詢，表示迫降事件後已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐泰大使館、旅監局、香港駐曼谷經貿辦、相關醫院及航空公司了解情况。入境處至昨未接獲港人求助。

機上英國乘客戴維斯（Andrew Davies）向英國廣播公司（BBC）表示，客機事發時急墜，為時數分鐘期間聽到可怕尖叫聲，見到物件隨處飛，機艙天花大面積凹陷，相信是有人撞上去造成，還有水樽在巨大衝擊力下插入天花，他直言當時擔心客機會墜毁。他說，以他所知受傷的大多是沒有扣好安全帶的人。68歲的杰里（Jerry）稱，自己與妻子都撞向機艙天花，「有部分不幸正在走動的人在翻觔斗」。28歲學生乘客阿茲米爾（Dzafran Azmir）說，他看見對面通道有人「完全打平撞上天花板」再跌落地，不少人頭部受傷或受震盪。乘客喬希（Josh）的母親表示，喬希出事時相信有扣着安全帶，但仍被拋離座位並昏倒，醒來後發現自己在機艙地板。

有乘客拋至打觔斗 扣安全帶亦拋飛

事故中的死者是英國一個音樂劇團的73歲總監基欽（Geoff Kitchen），他疑在機上心臟病發。《衛報》引述他的鄰居報道，基欽原定跟妻子飛往新加坡、印尼和澳洲度假6周。

涉事客機載有211名乘客及18名機員，星航昨天表示，有131名乘客及12名機員在清晨5時許抵達新加坡。新加坡則已派員到泰國調查，總理黃循財稱正與泰國當局緊密合作。

（BBC/路透社/獨立報/聯合早報/曼谷郵報）