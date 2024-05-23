極右指以軍報料助襲救援物資車隊

以色列右翼組織Tzav 9發言人圖伊圖（Rachel Touitou）向《衛報》證實，他們從以色列軍警獲得情報，自1月起攔截援助車隊，因認為物資一旦抵達加沙就會被哈馬斯「騎劫」。他說：「沒錯，我們有些情報是來自以色列部隊的個別成員。」《衛報》查閱了右翼成員及殖民的聊天群組信息，以及一些證人和維權人士的陳述，均證實軍警和右翼組織串通。

貨車司機指護送以兵袖手旁觀

有運送物資的巴勒斯坦貨車司機表示，上周在西岸希伯倫以西的泰爾古米耶（Tarqumiya）檢查站遇到示威者襲擊卡車時，負責護送車隊的以兵袖手旁觀，認為殖民與以軍串通。以色列傳媒報道，兩名以兵上周拒絕執行命令驅散攔截援助卡車的示威者，其中一人被判監20天。

聯合國周二稱，由於欠缺物資及局勢不安全，暫停在加沙南部拉法市分發食物。美國在加沙興建的浮動碼頭上周五起運作，目的加強向當地運送物資紓緩人道危機，當日首批經該碼頭運抵的10輛卡車物資，運往聯合國世界糧食計劃署（WFP）倉庫，但周六11輛卡車被加沙巴人攔截並取走物資，只有5輛卡車到達倉庫，周日及周一再沒物資運抵碼頭，分發食物工作暫停。聯合國指除非以色列為人道組織安全運作提供所需條件，否則該耗資3.2億美元的浮動碼頭項目會失敗。

WFP發言人埃泰法警告，加沙人道工作「近乎崩潰」，若糧食和其他物資不能恢復大量進入加沙，饑荒情况會蔓延。

（衛報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）