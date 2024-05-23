極右指以軍報料助襲救援物資車隊

【明報專訊】以色列一批示威者上周在西岸攔截一支駛往加沙的援助物資車隊並破壞車上食物。英國《衛報》周二（21日）引述多個消息來源報道，以色列安全部隊個別成員向極右成員和殖民通風報訊，告知運往加沙重要物資卡車的位置，從而讓他們能攔截及破壞車隊。
以色列右翼組織Tzav 9發言人圖伊圖（Rachel Touitou）向《衛報》證實，他們從以色列軍警獲得情報，自1月起攔截援助車隊，因認為物資一旦抵達加沙就會被哈馬斯「騎劫」。他說：「沒錯，我們有些情報是來自以色列部隊的個別成員。」《衛報》查閱了右翼成員及殖民的聊天群組信息，以及一些證人和維權人士的陳述，均證實軍警和右翼組織串通。
貨車司機指護送以兵袖手旁觀
有運送物資的巴勒斯坦貨車司機表示，上周在西岸希伯倫以西的泰爾古米耶（Tarqumiya）檢查站遇到示威者襲擊卡車時，負責護送車隊的以兵袖手旁觀，認為殖民與以軍串通。以色列傳媒報道，兩名以兵上周拒絕執行命令驅散攔截援助卡車的示威者，其中一人被判監20天。
聯合國周二稱，由於欠缺物資及局勢不安全，暫停在加沙南部拉法市分發食物。美國在加沙興建的浮動碼頭上周五起運作，目的加強向當地運送物資紓緩人道危機，當日首批經該碼頭運抵的10輛卡車物資，運往聯合國世界糧食計劃署（WFP）倉庫，但周六11輛卡車被加沙巴人攔截並取走物資，只有5輛卡車到達倉庫，周日及周一再沒物資運抵碼頭，分發食物工作暫停。聯合國指除非以色列為人道組織安全運作提供所需條件，否則該耗資3.2億美元的浮動碼頭項目會失敗。
WFP發言人埃泰法警告，加沙人道工作「近乎崩潰」，若糧食和其他物資不能恢復大量進入加沙，饑荒情况會蔓延。