歐3國承認巴勒斯坦國 盼助推和平 以斥「獎勵恐怖主義」 召回大使抗議

挪威首相斯特勒昨在奧斯陸舉行的記者會表示，已將承認巴勒斯坦國的決定通知巴勒斯坦和以色列當局，也將支持給予巴勒斯坦聯合國正式會員國地位。斯特勒提到以哈戰爭，說：「在這場戰爭中，成千上萬人死傷，我們必須保持為以色列人和巴勒斯坦人提供政治解決方案的唯一選項：兩國和平共存。」他補充說，承認巴勒斯坦國可能會為和平談判帶來新動力。

挪威西班牙愛爾蘭指為和談注動力

西班牙及其盟友花了數月時間游說包括法國、葡萄牙、比利時和斯洛文尼亞在內的歐洲國家，以爭取支持承認巴勒斯坦國。西班牙首相桑切斯昨在下議院會議中表示，需要承認巴勒斯坦國以加強兩國方案，「但內塔尼亞胡在加沙和其他巴勒斯坦地區造成了如此多的痛苦、破壞和怨恨，危及兩國方案」。桑切斯表示，承認巴勒斯坦國旨在促進以哈實現停火，希望其他西方國家跟隨。

愛爾蘭總理哈里斯在都柏林的記者會上，將承認巴勒斯坦國與承認1919年愛爾蘭獨立相提並論，「從我們自己的歷史中，我們知道這意味什麽」。哈里斯還在社交媒體發文說，這是一項明確支持「兩國方案」的決定，是以色列、巴勒斯坦及其人民實現和平與安全的唯一可靠途徑。

哈馬斯歡迎 阿拉伯多國讚揚

3國的決定獲巴人自治政府和哈馬斯歡迎，亦受到阿拉伯和穆斯林世界許多國家讚揚。哈馬斯指出，「我們認為這是確認我們對我們土地權利的重要一步」，呼籲「世界各國承認我們的合法國家權利」。

以色列指摘3國的決定相當於「獎勵恐怖主義」，立即宣布召回駐都柏林、奧斯陸和馬德里的大使「緊急磋商」，並召見3國的大使譴責。以色列外交部表示會向3國大使展示哈馬斯扣押女人質的片段。以色列外長卡茨指摘3國的決定，是不公正對待去年10月遭受恐怖襲擊的以色列。

數十年來，正式承認巴勒斯坦的國家地位被視為象徵以巴和平進程進入最後階段。美國和多數西方國家都曾表示，有朝一日他們願意承認巴勒斯坦的國家地位，但必須先就最終邊界與耶路撒冷地位等棘手議題達成共識。不過，哈馬斯突襲以色列並觸發戰爭後，西方外交官重新思索過去被認為具爭議的想法。

歐盟在承認巴勒斯坦國上存分歧。歐盟27成員國中，瑞典2014年率先承認巴勒斯坦國，另有7國在入盟前已承認。今年3月，斯洛文尼亞和馬耳他與西班牙和愛爾蘭一起簽署聲明，表達承認巴勒斯坦國意願。但法國外長塞茹爾內昨表示：承認巴勒斯坦國對法國來說雖非禁忌，但任何此類決定都必須在合適時機實行，而不僅僅是政治定位問題。

（法新社/路透社/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）