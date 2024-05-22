輸污血醜聞報告出爐 英揆稱「國恥日」道歉

1970年代至1990年代初，逾3萬人因為在NHS旗下醫療機構使用了受污染血液產品或輸了受污染血液，而感染愛滋病或丙型肝炎等，估計已造成逾3000人死亡。

退休高等法院法官蘭斯塔夫（Brian Langstaff）2018年2月獲委專責調查血液污染醜聞。他周一發表2500頁報告，形容這宗醜聞是應可避免的災難，「在血液傳播感染風險的處理上，存在系統的、集體和個人層面的失敗，未能以符合道德、適當和迅速的方式來處理」。

報告指政府為面子省錢瞞真相

受到這宗醜聞影響的病人主要有兩大類：血友病等血液功能障礙患者和接受輸血者。在1970年代，英國政府在滿足對凝血治療的需求上遇到困難，因此從美國進口血液產品，但他們購買的血液產品包括來自高風險的捐血者，如監犯和吸毒者。

歷時5年的調查發現，決策者並未將安全放在首位，指出儘管NHS自1948年成立以來已知血液和血液產品中傳播病毒感染的風險，但公眾仍然面臨「無法接受的風險」。報告指出，「為挽面子和節省支出，許多真相隱瞞了」，包括簒改、毁滅醫療紀錄，重覆說「沒有確鑿證據」等闡述半真半假事實，沒有告訴病患及其家屬在治療後驗出受感染或潛在患有嚴重和致命的疾病。

首相辛偉誠周一在下議院稱這天是「英國國恥日」，為連續多屆政府在血液污染醜聞中的失敗道歉，承諾動用一切所需費用來賠償受害者。工黨黨魁施紀賢也道歉，稱此乃英國「一大不公義事」，受害者承受了難以言喻的痛苦。

（路透社/法新社/衛報/BBC）