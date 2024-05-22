拜登斥ICC申拘捕以領導「令人憤慨」

ICC檢察官卡里姆‧汗（Karim Khan）因應以哈戰爭，周一申請同時對以色列總理內塔尼亞胡、防長加倫特和3名哈馬斯領袖發出逮捕令，引起以色列和美國強烈反應。內塔尼亞胡譴責申請拘捕令之舉，強烈反對將「民主的以色列」與他所稱的「大型謀殺犯」相提並論。

不滿以哈並論 美警告ICC礙停戰

拜登在聲明中表示：「以色列和哈馬斯之間沒有任何等同性——完全沒有。我們將始終與以色列站在一起，對抗對其安全的威脅。」他其後在白宮慶祝猶太裔美國人傳統月的招待會上重申，尋求拘捕令的行動毫無根據，「很明顯，以色列希望盡其所能確保平民得到保護。讓我說明一點：發生的事情不是種族滅絕」。國務卿布林肯表示，美國從根本上拒絕尋求逮捕以色列官員的決定，警告這可能危及達成停火的努力。

卡里姆‧汗的聲明未有直接提到種族滅絕，只提到「有合理理由相信」內塔尼亞胡和加倫特對以軍一系列「戰爭罪行」負有「刑事責任」，但有關哈馬斯領袖的控罪也有提及擄走人質是干犯戰爭罪行。

法國一直是少數幾個願對以色列採取更嚴厲立場的西方國家之一。法國外交部周一發聲明，支持ICC檢察官申請拘捕令，支持「打擊有罪不罰現象」。

拘捕令申請須待ICC法官批准才可生效。ICC目前有124國簽署規約，不包括美國、以色列、中國、俄羅斯。如果法院批准對內塔尼亞胡或加倫特的拘捕令，將使兩人前往ICC成員國變得極其困難，包括美國主要盟友如英國和德國。ICC沒有任何執法力量或手段，只能等成員國作拘捕和引渡。

（CNN/衛報/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）