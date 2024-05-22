史嘉麗祖安遜追究「撞聲」 ChatGPT語音角色停用

ChatGPT新版本GPT-4o推出後，不少人注意到其中一個語音角色Sky的聲線，與曾在2013年電影《觸不到的她》（Her）替AI語音助理配音演出的史嘉麗祖安遜十分相似。在展示當天，OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）還在社交平台X發與上述電影同名單字帖文，令人聯想到兩者有關。

曾拒為「Sky」配音邀請

史嘉麗祖安遜周一發表聲明，稱早在9個月前奧爾特曼就曾邀請她替GPT-4o配音，但她以私人理由婉拒，到ChatGPT上周推出新版本前兩天，OpenAI再次聯絡其經紀要求她重新考慮，但仍被拒絕。她說，到ChatGPT公布新版本後，她發現Sky的語音與她的聲線「詭異地相似」，「連我最親密的朋友和傳媒都無法找到不同之處」，直言對此感到震驚、憤怒和難以置信。全國公共電台（NPR）報道，史嘉麗祖安遜律師已致函OpenAI，要求對方解釋研發Sky的細節。

OpenAI行政總裁道歉

OpenAI周日發文，稱Sky的基礎為一名專業女演員平時說話的聲音，強調「AI聲音不應刻意模仿名人獨特的音質」。奧爾特曼周一晚表明，Sky不是仿效史嘉麗祖安遜，又稱是早於OpenAI接觸她時已錄製，但「基於對祖安遜小姐的尊重，我們暫停在旗下產品使用Sky的聲音，並對我們沒更好地溝通，對祖安遜小姐表達歉意」。

OpenAI已不下一次面對類似質疑，過去一年曾被作者、演員和傳媒指控利用他們作品研發產品，涉違版權。

（衛報/紐約時報/NPR/中央社）