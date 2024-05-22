美拒伊朗總統空難施援請求

萊希等人周日乘坐美製貝爾212（Bell 212）直升機，在大霧中墜毁於山區。伊朗調查小組已抵達東阿塞拜疆省的墜機現場，將調查直升機飛行前，有關人員是否檢查了天氣狀况。除了萊希乘坐的直升機，另外兩架隨行的直升機安全回程，沒有涉及嚴重的破壞指控。

伊朗前外長歸咎制裁致零件短缺 美反駁

英國《衛報》報道，伊朗官員曾在一份備忘錄中敦促政府為領導人購買兩架俄羅斯直升機，因擔心老化直升機隊的維修問題。伊朗前外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周一指摘美國長年制裁伊朗導致零件短缺是導致墜機原因之一。美國國務院發言人米勒周一反駁稱，「決定在惡劣天氣下架駛一架45年機齡直升機」是伊朗政府的責任。

伊朗自1979年伊斯蘭革命以來，一直受國際嚴厲制裁。《紐約時報》報道指出，西方制裁迫使伊朗需維修超過正常服役年限的老舊飛機，有時甚至使用從黑市購買的備用零件。

萊希乘坐的美製貝爾212直升機估計是1979年之前購入。它是兩槳葉雙引擎的中型直升機，由美國公司Bell Helicopter（現為Bell Textron）於1960年代研發，最多可載15人，於1968年首飛。據荷蘭航空網站Scramble，伊朗空軍仍為其貴賓中隊保留5架貝爾212，包括萊希乘坐的一架。航空分析公司Cirium數據顯示，在伊朗註冊的15架貝爾212直升機平均機齡為35年。專家指出，該架近50年機齡的貝爾212直升機，是為在目視條件下飛行而設計。周日的大霧和醞釀中的暴風雨阻礙了飛行，也可能是導致墜機原因。

美國國務院發言人米勒周一在記者會表示，萊希乘坐的直升機墜毁後，伊朗曾要求美國提供協助，「我們一般都會伸出援手，但我們最終拒絕了，主要是後勤原因，我們無法提供協助。」米勒拒絕進一步說明，但表示伊朗在空難後尋求協助，以盡快找到萊希乘坐的直升機。路透社形容伊朗向美國求援罕有。美國國務院就萊希去世發聲明致哀，但稱「支持伊朗人民及他們爭取人權和基本自由的鬥爭」。

王毅晤伊朗副外長 致哀慰問

美國防長奧斯汀同日強調，美國與萊希墜機身亡無關，他無法推測空難原因，但淡化萊希之死對中東局勢的影響，稱美軍不會因這次事件改變部署，稱萊希去世未必對區內安全造成更廣泛影響。

中共中央政治局委員、外交部長王毅昨在哈薩克阿斯塔納會見代表伊朗出席上海合作組織外長會議的伊朗副外交部長薩法里，再次對伊朗總統萊希和外交部長阿卜杜拉希揚不幸喪生表示哀悼和慰問，稱中方失去了好朋友、好伙伴。

（法新社/衛報/紐約時報/華盛頓郵報）