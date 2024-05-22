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亂流急墜6000呎 星航迫降曼谷1死 希斯路飛星洲 73歲英漢死亡7重傷

【明報專訊】新加坡航空（下稱星航）一架載有229人由英國倫敦飛往新加坡的客機，在飛行約11小時後，昨（21日）在空中突遇強烈氣流而急墜，最終客機須急降泰國曼谷機場，事件導致最少1死30傷。飛行數據顯示，客機曾在約5分鐘內急降約6000呎，有乘客稱部分在座位上沒繫安全帶的人直撞頭頂上的行李艙。曼谷機場當局昨晚公布，其中一名死者是懷疑心臟病發的73歲英籍男子，另有7人重傷。

涉事的SQ321航班屬於波音777-300ER型號，英國時間周一晚10時5分（香港周二清晨5時5分）載着211名乘客和18名機組人員從倫敦希斯路機場起飛，原定周二傍晚6時10分降落新加坡樟宜國際機場，但飛行期間遇上強烈氣流，機長隨後決定緊急降落，在當地時間3時45分（香港昨午4時45分）降落曼谷素萬那普國際機場。星航昨回覆本報表示，機上有1人死亡，30人受傷送院治療。泰國傳媒Khaosod昨晚報道，有一名傷者送院後不治，死亡人數增至2人。泰國公共電視台PBS稱，多名乘客頭部受傷需急救。法新社其後引述醫院消息報道，傷者逾70人。星航入夜後公布資料，指乘客以澳洲、英國和新加坡人為主。

多人沒繫安全帶撞凹行李艙 空姐臉流血

機上28歲學生阿茲米爾（Dzafran Azmir）向路透社講述事發經過時說：「飛機突然開始向上傾，然後搖晃，於是我開始做防撞姿勢，然後突然一下急跌，所有沒繫好安全帶的人立即撞上天花。部分人頭部撞向頭上的行李艙，將它們撞凹，有些人撞向射燈和氧氣罩的位置，直接撞破了。」社交平台有照片顯示，飛機內一片凌亂，食物和餐具散落地上，有空姐受傷臉部流血。

路透社報道，根據飛機追蹤網站FlightRadar24數據，SQ321事發前正完成飛越安達曼海進入泰國上空，身處3.7萬呎的一般巡航高度，到香港時間下午4時後不久，客機突在5分鐘內（美聯社稱3分鐘內）急跌6000呎（約1829米）。之後客機維持在3.1萬呎高度近10分鐘，然後高速下降，半小時內在曼谷降落。英國傳媒報道，客機在受暴風雨影響一處空域出事。

研究：暖化下氣流趨頻更具殺傷力

美國國家運輸安全委員會（NTSB）2021年研究指出，空中事故中氣流是最常見原因，由2009至2018年，在航空公司匯報的意外中，有超過三分之一與氣流有關，大部分都導致有人嚴重受傷，但未試過有飛機因此受損。《金融時報》報道，氣流造成死亡事故極罕見，但導致嚴重受傷情况時有發生。研究人員指出，氣候變化導致天氣模式改變，氣流將進一步加劇。國際航空運輸協會2022年預測，未來幾年內，飛機遇氣流的頻率可能會增加一倍以上，且氣流將更具破壞力。

新加坡航空過往安全紀錄良好，對上一次發生致命意外是在2000年10月31日，當時一架波音747-400客機在風暴吹襲期間在中正國際機場（現台北桃園國際機場）起飛時撞向跑道建築設備，機上179人有83人死亡。

（路透社/英國太陽報/每日鏡報/Khaosod）

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