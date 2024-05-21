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ICC尋求拘捕以哈領袖 涉戰爭罪 以哈同稱受害者斥「相提並論」

【明報專訊】以色列與巴勒斯坦武裝哈馬斯的戰事持續逾半年，國際刑事法院（ICC）檢察官周一（20日）表示，因應去年10月7日的哈馬斯襲擊以及後續的加沙進攻，尋求對哈馬斯3名領袖，及以色列總理內塔尼亞胡與防長加倫特發出拘捕令。以色列戰時內閣成員甘茨批評ICC「將一個決心捍衛自己國家免受卑鄙恐怖活動侵害的民主國家領袖，與嗜血恐怖組織（哈馬斯）領袖相提並論，是對正義的嚴重扭曲和公然的道德破產」。哈馬斯亦稱ICC「等同把受害人視作劊子手」。

ICC指反人類罪成以「國策」

去年10月7日哈馬斯突襲以色列，擄走約240人，並造成逾1200以色列人死亡，以色列隨後對加沙展開軍事行動，至今造成逾3.5萬巴人喪生。ICC首席檢察官卡里姆．汗（Karim Khan）正尋求向內塔尼亞胡和加蘭特發出拘捕令，他們所涉罪行包括「故意殺人」、「滅絕和/或謀殺」等。他說：「我們認為有關反人類罪是作為國家政策，對巴人平民作廣泛而有系統攻擊的一部分。我們的評估認為這止罪行至今仍在繼續發生。」

此外，卡里姆．汗亦尋求對哈馬斯政治局主席哈尼亞、哈馬斯在加沙領導人辛瓦和軍事指揮官德伊夫發拘捕令，指控他們涉及「滅絕」、「強姦及其他性暴力」和「挾持人質戰爭罪行」。

在2002年成立的國際刑事法院有權起訴犯有種族滅絕罪、反人類罪和戰爭罪的個人及領袖，現有124個成員國，當中不包括美國和以色列。任何被發拘捕令的人都無法前往ICC成員國，而ICC一方面只能處理2002年7月1日設立該法院《羅馬規約》生效後所犯下的罪行，同時沒有自身的警隊追蹤、拘捕疑犯，只能依賴各國警方拘捕並將疑犯送往海牙。

（路透社/法新社/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕加倫特（Yoav Gallant） 內塔尼亞胡 哈馬斯 巴勒斯坦 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 國際刑事法院（ICC）

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