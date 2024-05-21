多國極右聚馬德里 為選歐議會造勢

歐爾班馬林勒龐米萊伊出席

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、阿根廷總統米萊伊（Javier Milei）、法國極右派領袖馬林勒龐、以色列僑民事務部長希克利（Amichai Chikli），以及美國前總統特朗普盟友、美國保守聯盟主席施拉普（Matt Schlapp）等全球極右政客，參與了這場由西班牙極右政黨呼聲黨（Vox）主持、有1萬人出席的「偉大愛國會議」。會議讓各國保守派和極右民粹主義者聚首就不同議題統一口徑，包括福利社會和歐盟的官僚問題等。

歐爾班發表視像發言時說，是時候「讓愛國者佔領布魯塞爾（意指透過選舉控制歐洲議會）」，又說歐盟話事人正容許大量非法移民進入，而「性別議題正荼毒我們的兒童」。梅洛尼在視像發言時形容現時是關鍵選舉前夕，敦促歐洲極右政黨在歐洲議會選舉到臨之際合作。米萊伊說：「社會主義在經濟和社會上都經常失敗，向社會主義打開大門代表迎接死亡。」

米萊伊今次到西班牙同時惹來外交風波。他周日指控西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）的妻子腐敗，惹起外交風波，西班牙政府宣布召回駐阿根廷大使，並召見阿根廷大使抗議，外長阿爾瓦雷斯稱西班牙期待米萊伊公開道歉。

（衛報/路透社）