伊朗總統墜機亡 最高領袖接班添變 淡化萊希猝逝衝擊 德黑蘭強調不影響國家運作

萊希周日早上與阿塞拜疆總統阿利耶夫，在伊阿邊境出席兩國合建的Qiz Qalehsi水壩落成儀式後，下午與阿卜杜拉希揚乘坐直升機，從水壩所在的東阿塞拜疆省焦勒法市（Jolfa）飛往省首府大不里士，同行還有該省的最高領袖代表和省長、萊希安全主管及機組人員共9人。惟直升機出發後不久即在焦勒法市附近的山區樹林「硬着陸」，救援人員在濃霧和大雨中徹夜搜索，伊朗紅新月會昨早表示發現墜機地點，乘客沒任何生命迹象。伊朗官媒及負責行政事務的副總統曼蘇里其後證實，萊希等所有乘客在空難中喪生。

副總統暫代職務 50天內辦大選

萊希等人的遺體已運往大不里士，葬禮將於周二早上舉行；哈梅內伊昨宣布全國哀悼5天。根據憲法，現由第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）暫代臨時總統，50天內將重新舉行總統大選。為穩定民心，在證實萊希死訊前，哈梅內伊強調國家事務不受影響。政府內閣昨發聲明，稱向國家和人民保證，將繼續萊希的前進道路，國家治理不會受干擾。萊希乘坐的是美製Bell 212直升機，相信是購於1979年伊斯蘭革命前。官方昨稱意外涉及機件故障。一些伊朗人懷疑事件涉及宿敵以色列，以方官員昨否認涉事。

官方稱涉機件故障 哀悼5天今葬禮

萊希出生於伊朗第二大城市、什葉派聖地馬什哈德，長大後子承父業擔任教士，在伊斯蘭革命後加入司法機構，年僅25歲就在德黑蘭擔任副檢察官，1988年成為號稱「死亡委員會」的秘密法庭4名法官之一，有份判處數千政治犯死刑，惹來「德黑蘭屠夫」的惡名。

有指在司法機構的經歷令萊希跟革命衛隊關係密切，而且萊希是禮薩呼羅珊省（首府即是馬什哈德）最高領袖代表、強硬派教士阿拉穆胡達的女婿，這些淵源令他穩步上位，並在2017年大選前不久突然冒起，成為明顯獲革命衛隊認可的保守派共主，儘管當屆不敵連任的溫和派總統魯哈尼，但獲哈梅內伊委任為司法總監（相當於最高大法官），執行反貪爭取民望。4年後多名溫和派和改革派政客被禁參選，萊希終在伊朗歷來最低投票率的大選中勝出，有望效法哈梅內伊以總統身分接任最高領袖。萊希上任後，伊朗重回強硬保守派路線，包括血腥鎮壓2022年9月的反政府「頭巾示威」。

哈梅內伊年屆85歲，身體狀况欠佳，這也是為何其接班過程備受注目。上海外國語大學中東研究所教授范鴻達向本報表示，在伊朗，包括國家安全、意識形態、大國外交等國家大政方針的決策權其實不在總統手裏，最高領袖和革命衛隊更具有影響力，且伊朗憲法有非常成熟的應急措施。換言之，身為總統的萊希猝逝不會對國家大政方針產生重大影響。

哈梅內伊之子接班恐惹世襲爭議

對比之下，萊希去世對下任最高領袖產生的影響更大。范鴻達解釋，萊希和哈梅內伊兒子穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）原被視為最有力的競爭對手，「如今萊希總統不在了，穆杰塔巴是不是就成為不二人選？如果是這樣，民眾對這種『父傳子』會如何反應？國際社會又會怎樣看待伊斯蘭共和國？顯然，圍繞領袖繼承問題，伊朗決策者們還需要做進一步的考量」。

從現代伊朗歷史看，1979年伊斯蘭革命推翻的正是世襲王權，如果重回哈梅內伊家族的世襲統治，將會與革命初衷背道而馳。美國智庫史汀生中心本月初的分析文章指出，考慮到排除世襲因素，萊希以外另一熱門繼承人選會是另一資深教士阿拉菲（Alireza Arafi）。

（紐約時報/BBC/路透社/經濟學人）