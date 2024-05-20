美派「中國監察官」駐日 東亞首例 共蒐華「脅迫」資訊 建「排華」供應鏈

日本共同社和時事通訊社報道，據國務院官員消息，拜登政府7月將派一名官員到駐東京使館，專門監察中國政府和商界活動，屬加強情報蒐集的一環，工作內容包括與日本政府合作，蒐集有關中方「脅迫活動」的資訊。消息人士稱，該名獲選派官員有在華和在日工作經歷，隸屬國務院亞太局的中國事務協調辦公室——即所謂的「中國組」（China House），負責蒐集和分析有關位於所在國或地區的中方「侵害活動」，同時負責促進為半導體等關鍵貨物建立避免依賴中國的供應鏈。

國務院「中國組」一年遣近20專員

消息人士稱，過去一年來，「中國組」已派遣近20名「地區中國事務官」進駐不同地方的美國大使館，包括泰國曼谷、比利時布魯塞爾、意大利羅馬和澳洲悉尼，但今次是首度派員進駐東亞國家。這些「地區中國事務官」在各地執行相似的監察中方動向任務，但確切焦點會因應駐守地調整，例如在首個參與中方「一帶一路」倡議的歐洲國家意大利，官員重點關注中方在外交和經濟影響力的擴張，在南太平洋最大國家澳洲，官員則分析中方與太平洋島國加強關係的舉措，並研究反制措施。

「地區中國事務官」的計劃早在特朗普政府開展，但據《外交政策》早年報道，項目初期受到國務院內部對華鴿派官員反對，例如時任亞太事務助理國務卿董雲裳質疑，該項目只會加深對中方活動看法的誇張失實和扭曲，故認為是個「壞構思」。董雲裳被迫離任後，項目繼續推進，拜登上台並在2022年成立「中國組」後，上述監察官員劃歸該新部組旗下。

（共同社/時事通訊社/外交政策）