沙特王儲晤蘇利文 商防禦協議民核計劃

路透社根據一項聲明報道，這場在沙特達蘭空軍基地舉行的會議，審視了「兩國即將定案的戰略協議草案」。

根據聲明，穆罕默德和蘇利文還討論了以色列和巴勒斯坦有必要找到「一個能實現兩國方案的可靠途徑」、停止在加沙針對哈馬斯的戰爭，以及幫助人道主義援助更易進入加沙。

至於民用核計劃方面，根據報道，沙特阿拉伯身為全球最大的石油出口國，顯然不是為了興建核電站而需要取得核協議。但沙特正設法為一項具雄心的長期計劃生產大量再生能源，並藉此減少排放。有分析質疑，利雅得可能想取得核專業知識，以便日後發展核武，儘管與美國達成的任何協議均訂有相關保障措施，避免這類事情發生。

蘇利文之後到以色列，會晤總理內塔尼亞胡。會前白宮表示，蘇利文將敦促以色列以有針對的方式打擊哈馬斯武裝分子，而非全面攻擊加沙南部拉法。一名以色列官員表示，內塔尼亞胡及其高級助手將試圖與蘇利文就推進拉法行動之必要達成協議。

（路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）