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以戰時閣員通牒 促總理訂加沙戰後方案 甘茨倡6戰略目標 內塔尼亞胡轟「代表戰敗」

【明報專訊】以色列戰時內閣裂痕愈來愈明顯，以反對派領袖身分獲邀加入的甘茨上周六（18日）公開提出6點戰略目標，包括涵蓋巴人元素的戰後管治方案，要求總理內塔尼亞胡在6月8日前交代新的戰爭方案，否則其領導的國家團結黨將退出戰時內閣。內塔尼亞胡立即透過辦公室發聲明，炮轟甘茨的最後通牒只會代表「以色列戰敗」。另一戰時內閣正式成員、防長加倫特此前也要求內塔尼亞胡給出戰後規劃方案，甘茨的聲明進一步加大政治壓力。

倘6·8前未交代方案 甘茨稱退出內閣

曾任防長的甘茨（Benny Gantz）上周六晚發表電視演說，批評有人在考慮以色列安全時「開始攙入個人和政治考慮」，形容「一小撮人控制以色列政治，未能作出關鍵決策，也未作出保障（戰爭）勝利所需的領導行為」。

甘茨表示決定權在內塔尼亞胡手上，倘若對方選擇「狂熱者路線並把國家（以色列）推向深淵」，自己領導的國家團結黨將被迫離開現政府，另建「能贏得民眾信任」的政府。他要求內塔尼亞胡領導的戰時內閣必須在3周內制定並同意行動方案，以達成以下6點戰略目標：

（一）帶人質回家；

（二）推翻哈馬斯統治，將加沙非軍事化和置於以色列安全管控；

（三）在上述以色列安全管控以外，為加沙建立「國際文人管治機制」，涵蓋美國、歐洲、阿拉伯國家和巴勒斯坦人元素——以此作為未來替代哈馬斯或（巴勒斯坦自治政府主席）阿巴斯的方案基礎；

（四）在9月1日或之前容許（為躲避真主黨襲擊而遷離的）以色列北部居民回家，並讓（哈馬斯突襲範圍）內蓋夫西部地區回復原狀；

（五）推進跟沙特阿拉伯關係正常化，作為跟自由世界和西方建立同盟、對抗伊朗及其盟友的全面過程一部分；

（六）採取所有以色列人都會報效國家和為國奉獻的兵役框架。

甘茨澄清以色列將無論何時何地都會繼續追擊哈馬斯等一切敵人，也不會讓外來勢力在以色列境內強行建立巴勒斯坦國。

2要員倒戈 跨黨派合作瀕危

內塔尼亞胡辦公室隨即發聲明，反駁甘茨的要求意味着「以色列戰敗、拋棄大部分人質、維持哈馬斯掌權和巴勒斯坦建國」，質問第五點要求是否意味認同以支持巴人建國，作為建交沙特的條件，表明內塔尼亞胡反對讓「注定成為恐怖國家」的巴勒斯坦國成立。執政聯盟的極右成員也向甘茨開炮，國家安全部長本格維爾批評甘茨從加入戰時內閣起「便力圖瓦解（執政聯盟）」，批評他3月初在未經內塔尼亞胡同意即自行訪美，舉行反對內塔尼亞胡立場的會談，只是「顛覆政府的一小部分」。

甘茨其後證清自己支持戰爭繼續，反對巴勒斯坦自治政府掌管加沙，但認為其他巴人在阿拉伯國家和美國支持下可管治當地，內塔尼亞胡應面向而非破壞相關努力。以色列戰時內閣由內塔尼亞胡、甘茨和防長加倫特組成，另有一名內塔尼亞胡親信、一名甘茨黨友和一名宗教極右沙斯黨領袖作為沒有投票權的觀察員。身為利庫德集團黨友的加倫特早前也批評內塔尼亞胡缺乏所謂「明日之後」的戰後加沙安排計劃，令二人不咬弦再度浮面。

英國《金融時報》前天分析稱，即使國家團結黨退出執政，內塔尼亞胡的6黨執政聯盟仍佔國會過半，惟這將標誌以哈戰爭以來的以色列跨黨派合作終結，內塔尼亞胡將更受制於聯盟內的極右政黨。

（以色列時報/金融時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕甘茨（Benny Gantz） 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 內塔尼亞胡 加沙 以色列

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