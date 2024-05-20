伊朗總統直升機墜山區 雨霧阻救 官員指有生命危險 官媒籲祈禱

萊希與外長同搭一機出事

萊希（Ebrahim Raisi）昨晨聯同阿塞拜疆總統阿利耶夫主持兩國共同邊界阿拉斯河（Aras River）的Qiz Qalehsi水壩落成典禮。事後，他與隨行官員分乘3架直升機返往東阿塞拜疆省首府大不里士。

然而，載有萊希、阿卜杜拉希揚、東阿塞拜疆省省長拉赫馬提（Malek Rahmati）、最高領袖派駐東阿塞拜疆省代表阿勒哈希姆（Ayatollah Mohammad Ali Ale-Hashem）的直升機在飛行途中「硬着陸」。一名地方官員更以「墜機」來形容事件，向路透社指總統萊希和外長「有生命危險」。另外兩架接載能源部長等官員的直升機則安全抵達目的地。

水壩落在伊朗一側的位置處於東阿塞拜疆省北部的胡達費林縣（Khoda Afarin），據官方伊通社（IRNA）報道，涉事直升機應該落在縣內山脈間森林茂密的迪茲馬爾（Dizmar）保護區。另有報道指事發地點位於胡達費林縣西側的焦勒法縣，或胡達費林縣以南卡萊巴爾縣的烏茲（Uzi）。

強硬保守派 最高領袖人選

伊朗官媒指事發後不久有人曾可跟阿勒哈希姆通電話，但後來無法再聯繫上。內政部長瓦希迪證實跟涉事直升機曾取得無線電聯絡，但其後暗示通訊線路已中斷。他昨指多隊救援人員已趕赴事發地點，惟受制惡劣天氣和地勢險要，要花更多時間才能抵達。武裝部長參謀總長巴蓋里表明會動用軍隊和革命衛隊的所有資源搜救。伊朗官媒則呼籲民眾為萊希等人祈禱。

63歲的萊希2021年8月就任總統，外界視他為繼承最高領袖哈梅內伊之大熱人選。萊希是強硬保守派教士出身，外父也是地方宗教高層，他長期在司法和監察系統工作，早年擔任法官時曾參與1988年政治犯大處決，後官拜相當於最高大法官的司法總監，被認為跟革命衛隊關係密切。

（半島電視台/法斯社/塔斯尼姆通訊社/新華社）