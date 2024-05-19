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菲搗詐騙集團掀猜疑 混血女市長捲中國間諜指控

【明報專訊】菲律賓今春搗破一個大型網絡詐騙集團後，掀出該集團大本營所在地的中菲混血女市長背景神秘，被揣測為中國間諜。繼本月舉行參議院調查聽證會後，總統小馬可斯稱正調查這名市長背景，內政部及地方政府上周五更申請在調查期間暫停其職務。

警方今年3月在馬尼拉以北的丹轆省（又譯打拉省）班班市（Bamban），破獲涉及非法監禁及販賣人口的大型網絡詐騙中心，救出近700人，包括逾200名華人。當局在調查過程中發現，班班市的35歲市長郭華萍（Alice Guo）牽涉轄區內兩間非法經營的離岸賭場，在超過86萬平方呎面積的建築物內有雜貨店、倉庫、泳池、酒窖等，她還擁有名車和直升機。

說得一口純正他加祿語（菲律賓人最普遍母語）的郭華萍2021年才在班班市登記做選民，翌年6月當選市長，外界卻對其背景所知不多，這在菲律賓農村並不尋常。她聲稱父親是華僑，母親是菲律賓人，家裏開豬場。在本月參議院聽證會上，她自稱17歲時才向地方當局登記出生，是因她在家裏出世，高中前一直在家接受教育，故無在學紀錄，卻講不出接受了什麼學習計劃，並只能道出一名教師的姓名。

有菲律賓國會議員更質疑郭華萍是北京特務，總統小馬可斯上周四也指沒有人真正認識郭華萍，當局對她調查已不短時日，將繼續深入探究她如何競選市長。

（Rappler/BBC）

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