星人多外遊 衝擊國內零售餐飲業

匯率物價高 國民疫後報復式出行

報道引述新加坡零售商協會（SRA）稱，4月星洲整體零售市道欠佳，大部分零售業者均稱上月收益遜於去年同期 。SRA稱，當局容讓坡元兌主要貿易伙伴幣值上升抗衡通脹（今年3月最新通脹率為2.7%），貨幣轉強卻誘使國民出國旅遊，更傾向儲起收入用於日本、韓國和大馬等更便宜海外消費。

SRA形容新加坡人已認為在周末或單日公眾假期即日來回毗連的大馬新山市可行，傾向「北上」低價購買日用品或服務，例如在新山做一次美甲和足部護理只要35坡元（約203港元），遠低於國內的80至120坡元（約464至696港元）。一名46歲金融業專才稱，在新加坡出外用膳愈來愈貴，一頓貴價餐已夠抵消一趟東南亞周末短遊。

新加坡另一難題是物價和服務收費受匯率影響而偏貴，就算外國遊客增加，也未能明顯帶動星洲零售業。以今年3月為例，受惠樂壇天后Taylor Swift辦演唱會，新加坡零售數字較去年同期升2.7%，經季度調整後卻較2月跌1%，顯示遊客雖增消費卻不理想，超市和便利店營業額、休閒娛樂用品、家居用品和科技產品的銷售額均見下跌。

新加坡國立大學學者錢文瀾稱，旅遊業雖重要，惟消費市道以本地開支為主，後者是新加坡經濟重要健康指標，「若民眾不願消費，整體上不是好信號」。

（海峽時報）