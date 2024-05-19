越共中央提名交國會 公安部長接國家主席

越通社原先只報道越共中全會已就國家主席和國會主席的提名人選達成共識，並未提到姓名。越通社其後再報道，越共中央總書記阮富仲主持召開主要領導人會議，會上祝賀黨中央已就提名蘇林和陳青敏為國家主席和國會主席職務人選的方案達成高度一致，變相確認人選身分。蘇林和陳青敏本身已是越共中央政治局委員。越南國會第十五屆第七次會議周一開幕，屆時將正式表決名單。

國會常務副主席將坐正

越共中全會同時投票補選4名政治局委員，越共中央組織部部長暨越共中央辦公廳主任黎明興（53歲）、越共中央宣教部部長阮仲義（62歲）、越共中央民運部部長裴氏明懷（59歲）和越南祖國陣線中央委員會主席杜文戰（61歲）進入政治局，他們目前都兼任越共中央書記處書記。

自2022年底以來，越共中央政治局已有6人在新一輪打貪運動中因「違規行為和缺失」落馬。除了上述的武文賞和王廷惠，還有原國家主席阮春福、原政府副總理范平明和中央經濟部部長陳俊英，昨日再加上原中央書記處常務書記暨中組部部長張氏梅。

（越通社/新華社）