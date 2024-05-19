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異見名導談逃出伊朗：獄中難訴人民困境

【明報專訊】伊朗著名異見導演拉穌羅夫（Mohammad Rasoulof，圖）在新作即將亮相法國康城影展前，被伊朗法院以「串謀危害國家安全罪」判囚8年，他隨即逃出國外。《衛報》上周五（17日）刊登其獨家訪問，拉穌羅夫自言當時只有兩、三個小時的時間考慮去留，因他以傳達伊朗正在發生的事和作為伊朗人受困的處境為己任，故選擇翻山越嶺離國，「這是我在獄中做不到的事」。

52歲的拉穌羅夫上周日（12日）宣布已抵達歐洲，在社交平台上載自己翻山越嶺逃出伊朗的片段。他向《衛報》承認，法律處境令他別無選擇，故按朋友建議，切斷手提電話和電腦等可能泄露行蹤的一切通訊，去到伊朗山區邊境循秘密路線徒步出境，「那是長達數小時、令人筋疲力竭和極端危險——我需要嚮導帶路——的遠足」。長途跋涉過後，他先藏身安全屋一段時間，再取道某小鎮到一處可聯絡德國政府的地方，獲文化部門助證身分後取得外交部簽發入境批文。

拉穌羅夫一直執導反映伊朗制度的電影，備受伊朗當局打壓，曾兩度下獄。他2017年憑《就算世界與我為敵》在康城奪「一種關注」單元首獎後，護照被註銷，到2020年憑《惡與他們的距離》贏得柏林影展最高榮譽金熊獎時，也未能出國領獎。本周五（24日）將在康城影展全球首映的新作《神聖無花果的種子》（暫譯），講述示威動盪下一名調查法官的故事，拉穌羅夫相信會因此面臨更大懲處——檢方已指控他未經當局審批就拍片，且片中女星無戴頭巾。拉穌羅夫對現身首映感樂觀，德、法政府正就此協調。

寄語受壓同行：永遠有其他路徑

儘管在德國暫有容身之所，拉穌羅夫自言仍預期在「頗短時間內」回國受刑，他暫離故鄉只因要繼續傳達伊朗人民的故事。他批評伊朗政府對直面不討喜現實的影像想取得「絕對控制」，故嘗試以恐懼遏制電影人，「我要跟導演同行說的信息是：永遠有其他路徑」。

（衛報）

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