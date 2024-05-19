紐時：美秘展新星戰計劃迎太空戰 屢指中俄太空戰力發展快 美首尋求攻擊手段應對

根據《紐時》引述美國國防部最近更新的作戰準則，提到目標之一是「透過有效遏制敵方太空戰力，從而取得太空優勢」——換言之，美國太空軍其一優先任務是保障其他軍種部隊抵達戰場前，不會受到敵方衛星尋獲和鎖定等威脅，惟這意味着美國不可再只依賴軍事衛星作聯絡、導航、追蹤及鎖定地面威脅目標等輔助用途——儘管這些工具過去數十年令美方在衝突中取得重大優勢。

五角大樓官員近期持續在不同場合公開透露，正尋求獲取新一代陸基和天基（即從太空發射）工具，藉此防衛其衛星網絡，甚至有必要時令敵方在軌道上的太空飛行器受干擾甚至喪失戰鬥力。這意味着美軍尋求在太空軌道上對戰或發動攻擊的能力，不止偏離現有輔助作戰為主路線，甚至超越「星戰計劃」的純防禦理念。惟武器開發屬機密，美國國防部和軍方現任官員拒披露更多細節，《紐時》只能從公開資料和事件一窺部分面貌。

研裝機械臂衛星捕捉敵方衛星

美國太空軍前上校加爾布雷思近期草擬的報告，提出以網絡攻擊、地面或太空激光和高功率微波來癱瘓敵方衛星網絡。《紐時》指，五角大樓的神秘太空穿梭機形無人飛行器X-37B至今已進行7次升空任務，引發外界猜測有可能被設計為武器平台，美國軍方官員僅稱X-37B「正用作實驗」；五角大樓還在推進發射新一代軍事衛星，它們可在太空移動和補充燃料，又或可裝上機械臂伸向捕捉敵方衛星來干擾運作。

另一早期焦點是保護美軍的導彈防衛衛星，五角大樓近期開始要求新一代天基監控系統要有迴避或應對潛在受襲的內置工具，其中一份導彈防衛系統的生產合約要求具體「用於防範直接能量攻擊機制的韌性部件」。五角大樓上月向兩間公司批出新合約，預定最遲明年底發射並測試兩個太空飛行器，其中一架將模擬敵方設施，扮演己方的攔截衛星不會攜載武器，但裝設有可裝置武器的貨艙。

美方至今未曾公開確認其擁有可部署在太空的武器，惟據五角大樓官員說法及國家情報總監近期一份解密評估報告，中、俄已測試或部署陸基高功率激光、反衛星導彈或可機動衛星等系統，可用於對付美國太空資產。美媒近日報道俄方可能正計劃在太空部署可大規模摧毀衛星的核武（俄方否認），惟《紐時》指美方加緊提升太空作戰能力，最主要源於中國擴張太空軍備。

美司令指中俄太空武器非紙上談兵

美軍太空司令部司令懷廷近期表明中俄部署太空武器「已非紙上談兵」，中國更已擁有「可尋獲、注視、追蹤和鎖定美國和其盟友的軍事戰力」；空軍部長肯德爾曾稱「中國已部署一批旨在針對美軍的太空戰力」，表明除非能擊敗這些佈置，否則「美軍無法在西太平洋順利行動」。

中俄上月底在聯合國安理會推動決議，呼籲所有國家「任何時候都不應在外太空部署武器和威脅使用武力」，惟被美國否決。美國負責太空政策的助理防長普拉姆批評中俄「偽善」，指其建議「無可能核實和執行」，而且兩國「正部署（太空）武器」，他坦言太空武器化已是「無可避免」。

中國外交部1月批評美國「長期反覆翻炒『中國外（太）空威脅論』……是為了自身擴張外（太）空軍力、維持軍事霸權尋找藉口」。

（紐約時報）