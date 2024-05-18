「尼羅河失落支流」築金字塔關鍵

位於吉薩的大金字塔及其他金字塔坐落撒哈拉沙漠邊緣一片偏僻土地，科學家對於金字塔建造在荒涼地帶一直不明所以。參與是次研究的學者早前利用雷達衛星影像、歷史地圖、地球物理調查和沉積物取芯（考古學家用來從樣本中尋找證據的技術），繪製出一條埋藏農田及沙漠下多年、長64公里的已乾涸尼羅河支流。

學者將這條支流命名為阿赫拉馬特（Ahramat），在阿拉伯語正是金字塔（眾數）之意。研究指這條古代支流可能有0.5公里闊、最少25米深，與現代尼羅河接近。學者估計約在4200年前一次大旱開始，支流逐漸被沙覆蓋。

運送建材工人重要水道

報告主要作者、美國北卡羅萊納大學威爾明頓分校的地球與海洋科學系教授古奈姆稱，從阿赫拉馬特大小、長度及與實際金字塔遺址接近程度判斷，表明這是一條具重要功能的水道。古奈姆指他們亦發現研究地區所在的很多金字塔，都有堤道通往阿赫拉馬特。報告亦提出沿着阿赫拉馬特岸邊的農田和沙漠下或埋藏大量寺廟。

研究報告已發表於期刊《通訊-地球與環境》（Communications Earth & Environment）。古奈姆稱，過去曾有研究嘗試再繪畫出早期的尼羅河水道，但只從小範圍地點收集土壤樣本，只能畫出零碎的古代尼羅河河段，而今次研究提供了那失落已久古埃及尼羅河支流的首張地圖。

（CNN/衛報）