南太平洋屬地騷亂 法控阿塞拜疆干政

新喀里多尼亞是法國海外部分特殊集體，因法國國會修憲將當地省級投票權擴展至1998年後定居該群島超過10年的人，令佔當地4成人口的原住民卡納克族擔心政治上被「溝淡」，引發當地騷亂。中央政府增派安全部隊1000人，封禁示威者廣泛使用的社交平台TikTok。代表中央政府高級專員指，首府情况已比之前平靜，但其他報道指局勢仍緊張。

阿塞拜疆否認 斥法應檢討非諉過

法國內政部長達爾馬寧周四點名指控遠在南高加索的阿塞拜疆積極支持示威變得暴力，表明對一些分離主義分子跟阿塞拜疆達成協議感到遺憾，惟縱使遇上干預內政的企圖，法國在自身領土仍具主權。有匿名法國情報官員向Politico歐洲版指，當局過去數周偵測到有來自俄羅斯和阿塞拜疆的活動，企圖將法國描繪成殖民主義國家。法新社引述法國政府消息人士報道，一批親阿塞拜疆的社交平台帳戶周三發布一段剪接影像，刻劃兩名白人警察以槍指向卡納克人遺體，一下子產生約4000段帖文。

阿塞拜疆否認指控，外交部發言人表示「徹底拒絕毫無根據的指控」，「駁斥喀里多尼亞爭取自由的領袖與阿塞拜疆之間有任何聯繫」，指法國應檢討自身失敗政策，而非諉過他國。

阿國去年召會議宣揚反殖民

阿塞拜疆去年7月邀請4個法國屬地分離主義分子到首都巴庫舉行會議，包括加勒比海海外省馬提尼克、南美洲海外省法屬圭亞那、新喀里多尼亞和南太平洋海外集體玻里尼西亞，會後成立「巴庫倡議組織」，聲言支持法國解放和反殖民運動。外界認為，阿塞拜疆在收復納卡地區後，法國不久即以供應空防系統等武器方式力撐亞美尼亞，惹來巴庫強烈不滿，故以針對法國方式反擊。巴庫倡議組織本周較早前發聲明，譴責前文提到的法國國會修憲。

（法新社/Politico/半島電視台）