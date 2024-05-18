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美媒：俄侵烏前秘射衛星 測反衛星武器

【明報專訊】美國《華爾街日報》周四（16日）報道，俄羅斯在2022年2月入侵烏克蘭同月，發射了一枚用作測試反衛星武器部件的衛星上太空。俄羅斯強調該衛星只作科研用途。

「古巴導彈危機太空版」

報道引述美國官員稱，該枚名為「Cosmos-2553」的衛星在俄軍於2月24日入侵烏克蘭前19天（2月5日）升空，當時未有攜帶核武，現時作為新武器系統非核部件的「研發平台」秘密運作，而俄羅斯尚未部署該系統。官員表示，如果部署該種武器，莫斯科將有能力用核爆炸摧毀近地軌道上數以百計衛星，包括美國政府的衛星，以至在烏克蘭抗俄時起重要通訊作用的SpaceX「星鏈」（Starlink）互聯網服務衛星群。

今年2月，美國聯邦眾議院情報委員會主席、共和黨的特納（Mike Turner）發表一篇聲明，提到針對美國的不明「嚴重國安威脅」，要求總統拜登將資訊解密，又形容這是「古巴導彈危機太空版」。白宮隨後表示，俄羅斯正試圖推進「令人憂慮的」反衛星能力。《華爾街日報》的報道引述官員稱，當局對有關問題嚴重關切，但因為該武器仍未有部署，也不是針對地球上的目標，故認為未對美國人構成即時威脅。

俄羅斯2月時回應指有關俄羅斯研發反衛星核武系統的說法是虛構，總統普京亦強調俄羅斯反對在太空部署核武。俄國防部稱，該衛星備有在輻射和高能量粒子環境下測試運作的儀器和系統，強調是用作科研。

（華爾街日報）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕太空軍事化 反衛星武器 衛星 俄羅斯 俄軍侵烏

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