美富豪涉商施壓市長 掃紐約校園撐巴紮營

早在去年10月7日哈馬斯突襲以色列後不久，房地產巨頭斯特恩利希特（Barry Sternlicht）便派職員開設名為「以色列時事」的WhatsApps通訊群組，約百名成員中包括十多名為入選福布斯年度富豪榜的億萬富豪及其他商人。同月12日，他透過員工代為留言稱，群組目標是「改變論述」藉此幫助以色列，包括向美國民眾講述哈馬斯暴行。後來有成員聲稱跟以色列的戰時內閣會議成員甘茨、前總理班納特和駐美大使赫爾佐克出席以哈戰爭私人簡報會。

哥大學生上月17日帶頭發起支持巴人和反戰紮營示威，翌日紐約市長阿當斯應哥大校方要求派警員驅散並拘捕過百人。《華郵》援引通訊紀錄指，有富商上月26日跟阿當斯舉行視像會議，部分人提出向其政治捐款，並討論如何施壓哥大校長及董事准許警員入校園。

《華郵》向群組內多名富豪成員查詢，斯特恩利希特拒絕回應，但消息人士確認是他發起討論。對沖基金經理阿克曼透過發言人表示，他1月起已沒參與討論，從未跟阿當斯談及哥大示威或政治捐款。

紐約副市長：入校園決策不涉其他考慮

紐約市長辦公室未有直接回應有關上述視像會議的查詢，但引述副市長利維聲明指，紐約警方兩次進入哥大校園，回應校方領導層的「具體書面要求」，任何有關決策涉其他考慮的說法完全錯誤。利維續指有關猶太裔捐贈者密謀影響政府運作的影射，都是熟悉不過的反猶論述。

（華盛頓郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）