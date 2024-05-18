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美拘控5人 涉助朝IT人遙距就業 冒公民滲透逾300美企 避制裁賺外匯泄機密

【明報專訊】美國司法部周四（16日）公布已起訴包括兩名分別美國和烏克蘭公民等共5人，指他們協助朝鮮等海外資訊科技（IT）人員假冒美國人取得該國多家公司的遙距工作職位，幫助朝鮮規避國際制裁，為其發展核武導彈等計劃賺取最少680萬美元（約5300萬港元）外匯。司法部稱，逾300間企業被滲透，當中不乏各行業知名龍頭，令企業秘密資料外泄。國務院懸紅通緝案中3名外國人，指他們是跟朝鮮軍工部門有聯繫的IT人員。

假裝國內工作 知名龍頭中招

49歲美國亞利桑那州女子查普曼（Christina Chapman）被控大約於2020年10月至2023年10月期間，在家中開設「電腦農場」，讓騙取了工作的海外IT人員利用那兒超過90部電腦，經美國網域地址登入公司網絡系統，假裝是在國內遙距工作，查普曼本人則冒簽薪酬支票並轉移相關款項到美國境外銀行帳戶，從中抽佣獲利。司法部指，查普曼及其同伙盜用逾60名美國人的身分，而受影響的逾300間美國公司中，包括一間全國電視台、一間矽谷科技公司、一間航天設備製造商、一家大車廠等，當中不乏「財富500強」企業。司法部指案中的海外IT人員曾3次試圖滲透兩個政府機構失敗，但法庭文件顯示最少一人去年底經一間科技人力資源公司介紹，以假身分受僱履行一份美國政府合約。

同黨與朝軍工部門有關

美國國土安全部接獲並識破有人使用假文件後，多個執法部門去年10月聯手搗破查普曼的電腦農場。查普曼周四正式被捕並控以電訊詐騙和洗黑錢等9項罪名，最高可判囚97.5年。國務院同時懸紅500萬美元（約3900萬港元），呼籲公眾提供3名被起訴外國人的資料，包括分別化名Jiho Han、Haoran Xu和Chunji Jin的朝鮮IT人員，以及另外兩名未被起訴、化名Zhonghua和Venechor S.的人的資料。前3人被指與監督朝鮮彈道導彈研發、武器生產等的該國軍火工業部有聯繫，最高刑期為監禁20年。

司法部的公告提及在另一相關案件中，27歲烏克蘭男子季堅科（Oleksandr Didenko）涉在美國4處住址經營電腦農場，製作並向客戶提供871個「遠端」身分和帳戶，自2018年7月起支付或收到92萬美元（約718萬港元）。檢方指季堅科知道他的部分客戶是朝鮮人。其一名海外客戶曾要求將他一台手提電腦寄往查普曼的電腦農場，顯示兩團伙在朝鮮海外IT人員網絡下互有聯繫。美國執法部門本月初搗破季堅科在境內的犯案設施，波蘭當局在美國請求下拘捕季堅科，等候引渡到美國。他被控以盜用身分等罪名，最高可被判監67.5年。

司法部刑事部門主管阿爾真蒂耶里（Nicole Argentieri）聲明表示，上述案件「令朝鮮政府獲利，為其提供收入來源，在某些情況下，共謀者還竊取了專有資訊」，指此案為美國企業和政府機構「敲響警鐘」，提醒他們在聘請遠端工作的IT員工時須多加謹慎。

朝黑客盜234億加密幣資助研導彈

朝鮮近年利用科技賺取大筆外匯。《華爾街日報》早前引述美國官員報道，朝鮮黑客近年盜取逾30億美元（約234億港元）加密貨幣（見圖），當中約一半所得款項用以資助該國研製彈道導彈，部分朝鮮IT人員被派駐中國、俄羅斯等地，利用假身分在海外求職，甚至假扮招聘者以盜取個人及企業信息。

（路透社/華爾街日報/CNN）

相關字詞﹕滲透 朝鮮核計劃 資訊科技 加密貨幣 詐騙 朝鮮 烏克蘭 美國

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