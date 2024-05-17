以戰時內閣分裂白熱化 防長轟總理缺加沙戰後管治計劃

加倫特在記者會表示，僅靠武力無法完全戰勝哈馬斯，還需在加沙建立替代管治架構，若沒替代管治方案下，只會出現兩個消極選擇：即哈馬斯管治加沙，或是以色列軍事管治加沙，「猶豫不決意味只能二選一，這將削弱我們的軍事成果，減少對哈馬斯的壓力，破壞達成釋放人質框架的機會」。他指出，早於去年10月以軍開始向加沙發動地面進攻時，他就向內閣提交了一份戰爭計劃，當中包括在加沙建立一個「當地、非敵對的巴勒斯坦替代管理機構」，認為應由巴勒斯坦實體在國際參與下管理加沙，取代哈馬斯管治，但他稱有關方案一直未得到內閣回應。

加倫特警告以國接管陷泥淖

加倫特表明反對以色列在戰後直接軍事或民事管治加沙，警告這將成為以國主要安全挑戰，帶來巨大人命傷亡和經濟代價。曾與內塔尼亞胡意見相左、另一戰時內閣成員甘茨贊同加倫特的言論，稱他「說了實話」。

內塔尼亞胡同日不點名反駁加倫特，稱不準備由目前管治西岸的巴勒斯坦解放組織法塔赫取代哈馬斯管治加沙，並強調必須首先殲滅哈馬斯。《金融時報》報道，即使是鷹派的加倫特私下也曾向官員表示，未來的加沙管治機構很可能涉及親法塔赫或與巴勒斯坦自治政府有聯繫的巴人，內塔尼亞胡一直拒絕這種架構。

以總理拒親法塔赫巴人接掌

內塔尼亞胡曾表示，希望將來由與哈馬斯和巴勒斯坦自治政府均沒有關係的加沙人管理加沙，但許多分析家指出，這計劃不切實際，一名前以色列情報官員更將之比作虛幻的「獨角獸」。美國、阿拉伯國家及其他以色列官員都認為，能取代哈馬斯管治加沙的唯一實際選擇是巴勒斯坦自治政府。

《金融時報》引述西方官員報道，美國總統拜登政府正游說阿拉伯國家在以哈戰爭結束後向加沙部署維和部隊，暫時填補當地權力真空。埃及、阿聯酋和摩洛哥正考慮這一提議，但包括沙特阿拉伯在內的其他國家擔心會被視為以色列的同謀而拒絕。

（金融時報/衛報/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）