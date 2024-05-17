大衛高柏飛遭16女子指控性侵

逾半事發未成年 3人稱遭落藥

《衛報》表示，報道依據與逾100人的訪問以及法庭和警方的紀錄。指控大衛高柏飛性侵的女性稱因他的魔術表演而認識對方。其中一名女子劉易斯（Brittney Lewis）2018年聲稱，她在1988年只有17歲時遭落藥性侵；另一女子吉莉恩（Gillian）向《衛報》提及類似經歷，指她與友人被落藥後，均在沒同意下被迫與大衛高柏飛有性行為。

另一女子卡拉（Carla）則稱在1991年只有15歲時，於一次大衛高柏飛表演見過對方，對方開始在晚上致電找她，現在回想當時似被誘騙。卡拉稱大衛高柏飛寄過禮物和表演門票給她，滿18歲後兩人自願發生性行為，她稱那是其初夜。另有4名事主供稱在大衛高柏飛在舞台表演時遭猥褻觸摸，或要她們不當地觸摸他；一名時年15歲女生的家人稱，在觀眾席上目睹大衛高柏飛摸女事主的胸。

報道又指大衛高柏飛的名字，曾出現在今年1月一份與已故美國富豪淫媒愛潑斯坦有關的解封法院紀錄，令人關注他與愛潑斯坦的關係。有女事主稱，她們在經過電影大亨韋斯汀2017年被揭性侵、性騷擾女星而引發的反性侵「#MeToo」運動浪潮後，才敢於談及被大衛高柏飛性侵的經歷。

大衛高柏飛否認指控，其代表律師指他從未對任何人做出不當行為，「更不用說對未成年人」，又表示大衛高柏飛是#MeToo運動的倡導者。對於卡拉的指控，律師未有否認大衛高柏飛認識該女子，但指他們之間關係完全合法且自願並維持了4年，而當事人強烈否認有任何誘騙或其他不當行為說法。

（衛報）