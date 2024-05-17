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「孤狼」槍手疑不滿內政

【明報專訊】斯洛伐克傳媒昨天（16日）報道，警方已就之前一天的總理菲佐遇刺案，以意圖謀殺罪起訴一名男子。官方昨未公布在案發現場被制服的槍手身分及個人資料，但稱他曾參與反政府示威，上月總統選舉後便策劃今次「孤狼式」作案。傳媒報道指疑犯是一名71歲作家，似乎跟菲佐同樣抱親俄立場，這次疑因不滿菲佐取締公共廣播電視台RTVS，以及干預司法等國內政策而行兇。

71歲作家疑兇 疑似親俄

斯洛伐克報章Dennik N報道，疑兇是來自西部小鎮萊維采的自稱作家男子欽圖拉（Juraj Cintula）。當地傳媒亦報道71歲疑兇曾在一間商場任職保安，是3本詩集的作者，以及斯洛伐克作家協會（SSS）成員。社交平台fb曾有影片顯示疑兇宣稱「不同意政府政策」：「取締大眾傳媒。為什麼RTVS備受攻擊？為什麼人們……馬扎克（Jan Mazak，司法理事會前主席）被撤職？」

菲佐去年10月展開第4個總理任期後，推出多項備受爭議政策，包括上月宣布取締RTVS，稱其立場「長期與政府有衝突」，將於6月以一個更受政府影響的新全國廣播公司予以取代，過去數星期已有數以千計民眾就該事件上街示威。菲佐政府2月推動國會通過刑事法改革法案，取消調查嚴重貪污案的特別檢察辦公室，獨立司法理事會上月中被指在菲佐政府施壓下，投票通過將馬扎克撤職。

有匈牙利調查記者則發現fb有資訊顯示，欽圖拉疑似支持及跟克里姆林宮有聯繫的親俄民兵組織Slovenski Branci（SB）。一則標註2016年1月的帖文顯示欽圖拉站在SB的軍裝成員旁致辭，帖文的文字描述則疑為欽圖拉發言內容，指稱支持該組織從非歐洲移民手上「保衛斯洛伐克居民、國家、傳統、文化」。

SSS承認疑兇2015年以來就是該會會員，但對菲佐遇刺事件表示憤怒，並已即時取消疑兇的會員資格。疑兇兒子稱父親合法擁槍，當被問到父親是否憎恨菲佐時，他只說父親未有投票給菲佐，但對他腦內所想和計劃「茫無頭緒」。

（法新社/路透社/歐洲新聞台）

相關字詞﹕菲佐（Robert Fico） 斯洛伐克

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