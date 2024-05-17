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歐政客遇襲 政治極化掀暴力隱憂 斯洛伐克總理遭槍擊響警鐘 內政部長警告「內戰邊緣」

【明報專訊】斯洛伐克總理菲佐周三（15日）遇刺重傷，政府指這次槍擊涉及政治動機，「孤狼」疑犯因不滿這名民粹主義總理政策行兇。槍擊事件暴露斯洛伐克極化政治格局，內政部長警告國家正處於「內戰邊緣」，呼籲停止傳播仇恨。這宗刺殺案加上歐洲多國近期有政治人物遇襲，引起對區內政治極化衍生暴力行為擔憂，加劇下月歐洲議會選舉前緊張局勢。

菲佐主持政府工作會議後遭槍擊，71歲槍手當時藏身會場外等候與菲佐打招呼人群中，在菲佐現身後近距離開槍。菲佐身中5槍，其中一枚子彈射穿腹部，另一枚擊中關節，經5小時手術後暫時情况穩定，但傷勢仍嚴重轉送深切治療部。

內政部長舒塔伊·埃什托克昨表示，行刺案帶有政治動機且早有預謀，指疑犯曾參加反政府示威，不滿政府的檢控和媒體政策，加上不滿上月總統選舉由菲佐的盟友當選，下定決心犯案。

槍擊事件暴露斯洛伐克極化政治格局。菲佐所屬「社會民主—方向黨」一名國會議員指反對黨對槍擊有責任。斯洛伐克民族黨（執政聯盟成員）主席丹科警告說襲擊可能預示一場「政治戰爭」。

菲佐遇刺掀起對政治極化問題的討論。《紐約時報》周三一篇報道指出，行刺事件加劇外界的擔憂，即歐洲日益兩極分化且充滿敵意的政治辯論已經演變成暴力行為。報道指出，菲佐去年重新掌權，反映了歐洲大部分地區一個更廣泛的趨勢：對中左翼和中右翼政黨的支持下降。

在斯洛伐克，政治暴力罕見，惟近年隨着政治民粹主義抬頭，政黨之間互相詆毁抹黑，導致緊張局勢升溫。現年59歲的菲佐2006年首次出任總理，2018年辭職下台後，他開始採取愈來愈右翼的立場，並獲得對親歐技術官僚和自由派領導層感到失望的選民支持。

疫情烏戰假資訊推波助瀾

斯洛伐克《真理報》記者馬蒂沙克指出，新冠疫情和俄烏戰爭等外部因素對斯洛伐克政治極化起一定作用。疫情期間的反疫苗運動加劇斯洛伐克兩極分化，總理菲佐從中撈取政治利益。另外，自去年10月再度上台以來，菲佐政府削減了對烏克蘭的支持，同時開啟了與俄羅斯的對話。

歐洲對外關係委員會副主任兼前保加利亞總理顧問切爾內娃表示，自2004年起加入歐盟的中、東歐國家，近年來政治極化現象日益嚴重，加上歐洲大陸近期充斥假新聞假資訊，衝擊相關國家脆弱的治理系統。

歐議會選前緊張 波蘭總理收恐嚇

另外，菲佐遇刺加劇下月歐洲議會選舉前的緊張局勢。近期德國、西班牙、愛爾蘭均有政治人物遇襲，其中德國早前在兩周內發生3宗政治人物遇襲事，包括總理朔爾茨所屬社民黨的歐洲議會議員埃克遇襲重傷。歐盟委員會的消息人士擔心，菲佐遇襲可能會在政治格局中助長暴力。

波蘭總理圖斯克昨在社交平台X發帖稱，在斯洛伐克總理菲佐遇刺後，他也收到恐嚇。他附上截圖，當中的評論提到「斯洛伐克人給了我們一個例子，如果圖斯克決定不在波蘭中部興建大型機場，應如何對待他」。媒體報道，當局已加強保護圖斯克。

面對逾20年來首名歐洲政府領袖遇刺，歐洲理事會主席米歇爾強調「沒理由可正當化暴力或今次事件性質的襲擊」。美國總統拜登形容行刺事件是「可怕的暴力行徑」。俄羅斯總統普京強調「絕不能正當化這駭人罪行」。中國外交部發言人汪文斌昨表示中方對暗殺深感震驚，向菲佐總理及其家屬表示誠摯慰問，並強烈譴責這一暴力襲擊事件。

（法新社/Politico/華爾街日報/紐約時報/Euronews）

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