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警告停供武不足一周 拜登推78億對以軍援

【明報專訊】美國總統拜登上周才警告若以軍大舉進攻加沙南部拉法市，美國將對以停供攻擊武器，其政府周二（14日）卻通知國會，正推進一項價值超過10億美元（約78億港元）的新武器援助計劃。美國傳媒指出，拜登政府此舉是避免得失民主黨內支持以色列的金主，也不想透過限制長期武器交易，加深與以色列總理內塔尼亞胡在拉法行動上的分歧。

美國官員表示，最新武器援助方案包括價值7億美元的坦克彈藥、5億美元的戰術車和6000萬美元的迫擊炮彈。《華爾街日報》報道，華府早在今春已經在考慮這項計劃，周二通知國會後開啟了一個審核期，其間議員可以尋求阻止轉移這些武器。

在預計以色列即將對拉法展開地面進攻後，美國暫停向以色列付運一批2000磅炸彈，拜登上周三受訪警告，若以色列堅持全面攻拉法，不會供應對方攻擊性彈藥，但會繼續提供自衛武器。白宮國家安全顧問蘇利文周一稱，美國將繼續軍援以色列，但暫緩交付2000磅炸彈，「因我們認為不應在人口密集的城市使用這些炸彈」。

學者轟削白宮施壓努力

對於拜登政府暫緩向以色列交付炸彈不足一周，又推動向以提供一大批新武器，美國中東民主中心的軍售問題專家賓德（Seth Binder）批評，此舉削弱白宮逼內塔尼亞胡重新考慮其戰爭行為的努力。他說，以色列可能將拜登政府繼續推進這些武器援助解讀為：儘管在拉法問題上存在嚴重分歧，但在加沙戰爭中消耗的彈藥仍將得到補充。

（華爾街日報/華盛頓郵報/美國之音）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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