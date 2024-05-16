東北戰線失利 烏總統取消外訪

俄奪哈爾科夫州多村

俄軍趁着烏克蘭目前武器和兵力不足，上周向哈爾科夫州發動大規模地面攻勢。烏軍發言人昨表示，由於俄軍在盧基揚齊（Lukyantsi）及沃夫昌斯克（Vovchansk）地區發動攻擊，為減折損，烏部隊已轉移到更有利的位置。當局稱盧基揚齊爆發激烈巷戰，局勢極嚴峻，正協助疏散當地居民。近日包括沃夫昌斯克在內已有數千平民往西逃往烏克蘭第二大城市哈爾科夫。俄軍佔領沃夫昌斯克雖沒重大軍事意義，但會打擊烏方士氣。

俄羅斯國防部昨表示，俄軍在烏克蘭北部和南部都取得展進，佔領3條村，包括哈爾科夫州的盧基揚齊及格雷博卡（Glyboke），以及南部扎波羅熱州的羅博季涅（Robotyne）；羅博季涅是烏軍去年反攻中收復村莊之一，如今再次失陷。

美國國務卿布林肯周二突訪基輔，昨宣布加碼20億美元（156億港元）軍援烏克蘭，並表示美國不鼓勵烏克蘭使用相關武器攻擊俄羅斯境內目標，但認為基輔應可自行決定。

（BBC/法新社）

（俄軍侵烏）