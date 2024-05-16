南太法屬地30年最大騷亂 投票權改革引爆 新喀里多尼亞進緊急狀態

中央政府派安全部隊增援平亂

新喀里多尼亞（New Caledonia）群島在澳洲以東約1500公里，人口約30萬。按1998年《努美阿協議》（Noumea Accord），法國答應給予新喀里多尼亞更大的政治自治，限1998年前定居該群島的居民及其後代擁有新喀里多尼亞省級及法國國會選舉投票權，確保約佔四成人口的原住民卡納克人（Kanaks）在新喀里多尼亞三省議會擁有更多議席。可是1998年後有逾4萬法國人移居當地。馬克龍政府稱不應扼殺新移民的投票權。法國國會提出憲法修訂案，使1998年後持續居住群島起碼10年的移民也擁有省級投票權，並於周二（14日）深夜通過二讀。

卡納克人擔心修訂案削弱他們的影響力，有利親法派。周一晚，位於主島南部的首府努美阿的反修例示威衍生騷亂。一群年輕蒙面示威者佔領迴旋處與警對峙，警察用非致命子彈還擊。另有一批人縱火燒汽車、學校、工廠、公用及商業建築，搶掠商店，攻擊警署。地方政府周二已頒布宵禁，禁止公共集會，關閉機場，但稱嚴重騷亂依然持續，還有人企圖越獄。

法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）昨稱，一名法國警察在騷亂期間中彈身亡。

示威者燒車搶掠襲警署 法警殉職

新喀里多尼亞鎳蘊藏量佔世界約一成，為第三大產地，法國在當地擁有大規模的採鎳業。另因所據海域位置，為馬克龍拓展法國在太平洋影響力的據點。而中國對當地的影響力也在擴大，是新喀里多尼亞的鎳等重要出口地，惹起法國和搭建印太經濟安全框架的美國不安。新喀里多尼亞曾於2018年、2020年、2021年舉行獨立公投，但皆不過關。

（法新社/路透社）