斯洛伐克總理遇刺 身中多槍

斯洛伐克通訊社TASR報道，槍擊在首都布拉迪斯拉發東北面180公里的漢德洛瓦（Handlova）發生。菲佐在一個文化中心外中槍，之前中心內剛舉行政府會議。報章Dennik N報道，菲佐在人群中行走時遭到槍擊。目擊者聽到4響槍聲，隨後菲佐倒地，之後被保安人員抬起，送上一輛車並迅速開走。槍擊後多人衝前拘捕一名男疑犯。

政府在社交媒體發聲明，指菲佐遭企圖暗殺。菲佐官方facebook的帖文指他身中多槍。菲佐被送入漢德洛瓦一間醫院，院長表示，菲佐在院內血管外科診所接受治療。

歐盟譴責襲擊 德總理英揆震驚

即將卸任的斯洛伐克總統恰普托娃（Zuzana Caputova）稱對菲佐遭「殘忍」襲擊感震驚。菲佐的盟友佩列格里尼（Peter Pellegrini）在上月總統選舉勝出，下月15日接任總統。

斯洛伐克是歐盟和北約成員國。歐盟委員會主席馮德萊恩、美國總統拜登、俄羅斯總統普京昨皆譴責這次襲擊。德國總理朔爾茨、英國首相辛偉誠、波蘭總理圖斯克、匈牙利總理歐爾班皆對襲擊感到震驚。

現年59歲的菲佐在去年9月大選，領導「方向—社會民主黨」（Smer，簡稱方向黨）成為第一大黨，繼2006至2010年和2012至2018年之後再任總理。菲佐去年競選時表現親俄，反對軍事援助烏克蘭和制裁俄羅斯。

菲佐近年言論充斥陰謀論和親俄羅斯假資訊，如歸咎「烏克蘭納粹和法西斯分子」挑起俄烏戰爭。競選期間他主張停止軍援烏克蘭，稱制裁俄羅斯「毫無理據」。

（路透社/BBC/Politico）