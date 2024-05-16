就職演說預警世界動盪 籲國民同行應對 黃循財誓闢新路延星洲奇蹟

就職典禮昨晚8時在總統府舉行，總理黃循財、國務資政李顯龍及內閣各部長，由總統尚達曼及首席大法官梅達順主持儀式及監誓下正式就任。其後黃循財發表就職演說。

「我們將走出自己的路」

黃循財在演說稱現今世界動盪不安，社會需要不斷變化，面前有需要處理的新挑戰和問題，但民眾團結一致就能應變及克服，呼籲民眾積極以新思維及方法來克服未來挑戰。他說：「我們的領導風格將和以前數代不同。我們將走出自己的路。我們將繼續大膽思考和深謀遠慮。」

他表示，冷戰結束30年以來，新加坡在亞太地區享有前所未有和平與穩定，但這時代已結束，現面對的是充滿衝突及競爭的世界，新加坡希望在維護國家利益的同時跟各方友好相處。他指將加強與遠近國家的伙伴關係，推動新加坡利益，更好地塑造自身和世界的未來。

在內政方面，黃循財承諾國家會打造更公平、公正和平等的社會，照顧長者及弱勢群體。

新加坡自建國以來都由人民行動黨領導國家執政，但在近年的大選逐漸面對愈來愈多反對派的挑戰；2006年李顯龍首次以總理身分領軍大選時，仍有行動黨參選人因沒對手而自動當選，到2015及2020年大選反對黨已派員競逐所有議席。星洲多間傳媒周三刊出黃循財在上周受訪的內容，他提到新加坡今天處於更強大位置，經濟亦在更高的發展水平，但如今國家在這個新階段進入無人涉足的全新領域，須找出前進方向。

訪問重申不陷地緣政治漩渦

在訪問中，黃循財承認建國總理李光耀時代一黨獨大的日子已不復存在，下屆大選如競爭更激烈，行動黨得票率再跌數個百分點，「兩個或三個反對黨一起取得逾50%得票率，組織聯合政府並非遙不可及」。

黃循財稱治理的關鍵是獲得人們委託，他在任內將竭盡所能，確保行動黨仍得到國民信任。他在昨天的就職演說再次提及這承諾，稱會排除萬難，維護新加坡這個奇蹟，盡力為國民服務，絕不安於現狀，不斷尋找更好方法，「讓明天比今天更美好」。

外交方面，黃循財在訪問中指新加坡不能陷入地緣政治漩渦，須堅持以國家利益出發，維持一貫和有原則的處事方法，這意味「時不時會說或做令部分國家不太開心的事」。

李強岸田文雄祝賀 同提合作

中國國務院總理李強昨天致電祝賀黃循財正式就任，表示中國和新加坡是友好鄰邦和重要合作伙伴，中方高度重視中新關係發展，願跟黃循財保持密切溝通配合，為地區和平穩定與繁榮作出更大貢獻。日本首相岸田文雄亦在賀信中表示希望與黃循財共同努力，進一步加強雙邊關係。

（聯合早報/星洲日報/海峽時報）