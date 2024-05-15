普京「頭號親信」調任總統助理

評論揣測帕特魯舍夫「榮休」

72歲的帕特魯舍夫跟普京同樣是蘇聯情報機構克格勃（KGB）特工出身，屬政治派系「強力部門幫」重要領袖。他自2008年起擔任聯邦安全會議秘書，外交戰略立場極度鷹派，直至周一他被原防長紹伊古調職取代。鑑於其46歲的兒子德米特里在最新內閣改組中，獲提名升職分管農業的副總理，評論普遍不認為帕特魯舍夫是政治失勢，但是並不肯定他會保留多少實權，有可能是普京一邊提拔其子，一邊讓這名政治盟友「光榮退休」。

其他政治任命方面，總統辦公廳並無太大變動，瓦伊諾續為辦公廳主任，主要新增人員為前經濟發展部長奧列什金獲委任為其中一位辦公廳副主任。

俄國防部則續查貪，原人事總局局長庫茲涅佐夫落馬，涉嫌在擔任舊職聯邦武裝力量總參謀部第八局局長（負責保護國防部國家機密）時收賄，向商業機構提供好處。

（路透社/塔斯社/Politico）

（俄軍侵烏）