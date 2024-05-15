李顯龍領星洲危機中穩步行

身為長子，李顯龍早已獲父親栽培做政治繼承人，1971年加入武裝部隊後即獲獎學金供負笈英國，後來兩度到美國進修，到1983年成為新加坡史上最年輕准將，翌年投身政界和當選國會議員。到1990年吳作棟接過李光耀總理位置後，即委任李顯龍為副總理。李顯龍此後兼任不同職位，到2004年就任總理。

李顯龍上台之初，新加坡正面對經濟轉型升級的挑戰。時值香港迪士尼即將開幕，馬來西亞早已每年舉辦世界一級方程式賽車，在擔心旅遊業失去競爭力下，李顯龍2005年提出在濱海灣和聖淘沙興建附設賭場的綜合渡假村，面對「賭場合法化」爭議，李顯龍強調要藉此「重塑新加坡」，增加旅遊收益和投資。事後證明，濱海灣現已進一步發展成為金融中心。

開賭見成效 家族鬧風波

到2008年金融海嘯，嚴重依賴出口的新加坡成為東亞首個陷入經濟衰退國家，出現裁員和減薪潮。李顯龍政府兩年內撥款逾200億坡元，助工人和企業應對，至2010年經濟迅速反彈。此後面對中美關係愈趨惡化，李顯龍極力維繫新加坡的「小國大外交」路線，多次表明區內國家不想選邊站。李顯龍原定70歲或之前卸任總理，計劃卻被2020年在新加坡爆發的新冠疫情所打亂，連原訂繼任人王瑞杰也放棄接棒。

李顯龍任內也有一些爭議，2007年的加薪風波曾惹來民眾不滿，拖累人民行動黨在2011年大選的選情，之後他將年薪下調至220萬坡元，仍是全球最高薪總理。在李光耀死後，李顯龍因對其故居的處理與弟妹不和，鬧出家族政治風波。

（綜合報道）