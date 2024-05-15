李顯龍領星洲危機中穩步行

【明報專訊】一如父親兼新加坡建國總理李光耀，72歲的李顯龍今天卸任總理後，將轉任國務資政，暫時「退而不休」。李顯龍執政20年間，引領新加坡渡過金融海嘯、新冠疫情等多項重大挑戰，國家經濟發展更上一層樓，GDP從2004年的1940億坡元，飈升至去年超過6000億坡元。然而，李顯龍也要面對新加坡社會成熟後不再像以前般鼎力支持執政黨的趨勢，人民行動黨在2011年大選錄得歷來最低的60.14%得票率，即使4年後因李光耀去世不久獲感情票，得票率重新接近七成，但到2020年大選即打回原形（61.24%），未知交棒後下屆大選前景如何。
身為長子，李顯龍早已獲父親栽培做政治繼承人，1971年加入武裝部隊後即獲獎學金供負笈英國，後來兩度到美國進修，到1983年成為新加坡史上最年輕准將，翌年投身政界和當選國會議員。到1990年吳作棟接過李光耀總理位置後，即委任李顯龍為副總理。李顯龍此後兼任不同職位，到2004年就任總理。
李顯龍上台之初，新加坡正面對經濟轉型升級的挑戰。時值香港迪士尼即將開幕，馬來西亞早已每年舉辦世界一級方程式賽車，在擔心旅遊業失去競爭力下，李顯龍2005年提出在濱海灣和聖淘沙興建附設賭場的綜合渡假村，面對「賭場合法化」爭議，李顯龍強調要藉此「重塑新加坡」，增加旅遊收益和投資。事後證明，濱海灣現已進一步發展成為金融中心。
開賭見成效 家族鬧風波
到2008年金融海嘯，嚴重依賴出口的新加坡成為東亞首個陷入經濟衰退國家，出現裁員和減薪潮。李顯龍政府兩年內撥款逾200億坡元，助工人和企業應對，至2010年經濟迅速反彈。此後面對中美關係愈趨惡化，李顯龍極力維繫新加坡的「小國大外交」路線，多次表明區內國家不想選邊站。李顯龍原定70歲或之前卸任總理，計劃卻被2020年在新加坡爆發的新冠疫情所打亂，連原訂繼任人王瑞杰也放棄接棒。
李顯龍任內也有一些爭議，2007年的加薪風波曾惹來民眾不滿，拖累人民行動黨在2011年大選的選情，之後他將年薪下調至220萬坡元，仍是全球最高薪總理。在李光耀死後，李顯龍因對其故居的處理與弟妹不和，鬧出家族政治風波。