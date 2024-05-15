黃循財今就任星總理 穩中求變 經濟外交社保迎挑戰 學者：世局動盪中接任頗冒險

72歲的李顯龍擔任新加坡總理20年，他今晚卸任標誌該國一個時代的結束。接棒的黃循財將是首名出生於新加坡1965年獨立後的總理。在前3任總理任內，新加坡透過吸引大量外資和建立外向型經濟，成為全球名列前茅的富有經濟體。預料黃循財將遵循前任設定的經濟政策道路，並盡可能保持國家開放。

從歷史上看，新加坡總理交替過程一直是按部就班，指定繼承人很早就宣布並經過多年的準備，累積良好的治理紀錄。黃循財只擔任兩年副總理，而第二任總理吳作棟曾在李光耀手下擔任副總理5年，李顯龍則曾擔任吳作棟的副總理14年。澳洲弗林德斯大學副教授巴爾接受《日經亞洲》訪問時指出，沒有前一代的指導和協助，「領導層交接會存在未知因素」。

新內閣名單顯示多數部長都獲留任，強調過渡期間的穩定性，李顯龍卸任後會出任國務資政，從旁輔助黃循財。有學者和前議員認為，這次內閣重組是一次「低調重組」，黃循財是在「打安全牌」，料到大選後才會有真正的重組。外界關注黃循財會否提前在今年年底舉行大選。

《日經亞洲》昨報道，黃循財認為，應該以更具協商性質的方式集體領導。他去年11月在黨代表大會上表示：「我更願意從傾聽開始，聽取不同的觀點和意見，並對不同的想法保持開放的態度。」

擬設部長輪調 引進青壯成員

分析認為出身草根的黃循財將聆聽更多不同的聲音，也會有所變革。黃循財周一在總統府記者會上說，人民行動黨若在來屆大選贏得多數席次並組建政府，他有意把屬於第四代領導團隊（4G Leaders）部長作輪調，讓他們掌管不同部門以累積更多經驗，並表示引進新成員，特別是三、四十歲男女，進一步更新和壯大團隊。

隨着新加坡經濟的成熟，不再能期待過去那種指數型增長。黃循財將要努力維持新加坡作為亞洲重要經濟中心的地位，須在一個不同的、更具挑戰性的環境中，為新加坡找到一條增長之路，他在2月發表預算案時，將這個環境描述為「非常動盪的世界」。與此同時，執政人民行動黨一直在維護其廉潔執政的聲譽，但今年初卻有政府部長被控貪腐。黃循財肩負重建黨形象的重任。

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授韋斯指出：「現在作領導層交接有點冒險，不僅是因為新團隊可能被要求迅速應對經濟挑戰，比如說，中國經濟增長放緩可能會制約這一地區的增長，新加坡也很可能會被捲入地緣政治競爭甚至衝突。」

逾1/3國民對交棒「無感」

不過，民調機構YouGov在上月中李顯龍宣布將卸任後做的民調顯示，儘管受訪者普遍認可黃循財的工作能力，但是有接近四成的受訪者對黃接棒「沒有感覺」，比跟用正面字眼描述的比例相差不遠，如果只計千禧世代，差距更是只有1個百分點，反映新加坡人整體上對這場新老交替不太熱情。

（日經亞洲/聯合早報/海峽時報/YouGov）