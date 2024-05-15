蓋茨前妻辭聯名基金會主席

另獲975億創個人慈善事業

59歲的梅琳達（Melinda French Gates）在社交平台發表的聲明提到，在經過深思熟慮後決定辭職，其在基金會工作的最後一天將是下月7日。她說，她對基金會的現狀「充滿信心」，現在是邁向其慈善事業「下一個篇章」的好時機。按照與蓋茨達成的協議，她將額外獲得125億美元（約975億港元）資金，她今後將以個人名義，推動關顧婦女和家庭的慈善事業。

基金會行政總裁蘇茲曼（Mark Suzman）同日宣布，基金會將由比爾及梅琳達‧蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）更名為蓋茨基金會（Gates Foundation），蓋茨將成為唯一主席。蓋茨同日發表聲明，對梅琳達的離開表示遺憾。

於2000年成立的比爾及梅琳達‧蓋茨基金會是全球最大的慈善基金會之一，成立至今已斥逾750億美元從事扶貧、應對饑荒和對抗疾病的工作。2021年5月3日，蓋茨與梅琳達宣布結束27年的婚姻，但二人表示將繼續共同致力於基金會的工作。

（華爾街日報/彭博社/路透社）