國安理由 美令華企售房產 距核武庫不足1.6公里 憂京蒐情報

公司稱用於開採加密幣

涉事的懷俄明州夏安市（Cheyenne）弗朗西斯沃倫（Francis E. Warren）空軍基地，是美國空軍全球打擊司令部屬下第二十航空隊的指揮部所在，也是核武彈藥庫所在地，包括民兵3型洲際彈道導彈。中資企業MineOne Partners Limited和其他公司合伙，於2022年6月購入離基地不足1.6公里的一處房產，聲稱用於「開採加密貨幣」。

美國《紐約時報》去年10月報道，在今次事發地點附近設有一座支援國防部數據中心的美國科網巨擘微軟，向財政部轄下的外國投資委員會（CFIUS）舉報指今次的中資加密貨幣採礦物業可能讓北京「全面蒐集情報」。微軟的報告指出，該物業內的「工業級加密貨幣採礦行動中所用到的電腦運算能力，以及為數不明的中國人在場，對附近的微軟數據中心和美國三座戰略導彈基地之一構成嚴重威脅因素」。CFIUS會就國安風險對外國投資美國的交易作審查，可檢視一些可能造成國安風險的國內房地產投資或收購。

微軟向財政部委員會舉報

白宮周一發表聲明說：「這處外國持有的房地產鄰近戰略導彈基地和美國核三位一體（指陸基、海基、空基核武投射）重要部分，並存在可能協助監視和間諜活動的專業和外來設備，對美國構成國安風險。」白宮下令該物業立即停止運作，並必須在90天內移除所有設備，並於120天內出售，在這段期間，除了移除物品的工作人員外，其他人不得再進入物業。

美國財政部長耶倫在聲明中表示，白宮的決定突顯CFIUS關鍵守門人的角色，確保外國投資不會破壞國家安全。

MineOne Partners未有即時回應。

加密貨幣「採礦」一般需多座運算能力極高的電腦作長時間運作。自2021年中國官方禁制加密貨幣採礦後，不少內地採礦業者轉移陣地到美國，原因是當地電費較低，亦有良好法律體制。

（路透社/紐約時報）