代理人法三讀過首關 格國反對派籲英介入

反對派杯葛表決 法委會1分鐘通過

國會正展開三讀程序的《外國影響力透明度》法案被反對派批評為「俄式法案」。該法案要求資金有逾20%來自外國的組織須登記為「外國代理人」，反對派形容是「俄羅斯式法律」，會被政府用於打壓異見，也會窒礙國家加入歐盟之路。千計示威者徹夜在國會外示威，試圖阻止議員周一回國會參與三讀。最終示威未阻議員進入大樓，而法律事務委員會在反對派杯葛下，於1分鐘的會議通過法案。

格魯吉亞議員瓦沙澤（Giorgi Vashadze）指2008年國家遭入侵時，卡梅倫是格魯吉亞主要國際支持者之一，因此希望他亦就今次法案表態，以突顯格國政府在大選年試圖打壓反對派的問題。英國廣播公司（BBC）指相比美國強烈表明反對，英國在表態上較謹慎。英外交部發言人向BBC表示，英方嚴重關切該法案，又對警方針對示威者的言論和過度使用武力令人深感擔憂，敦促當局在監管和平示威時克制。

（BBC/路透社/法新社/euronews）