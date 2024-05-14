美中「海底冷戰」 通訊電纜繞路 連接大陸線路發展停頓 增經日本星洲

明年3新電纜經港通內地

海底通訊電纜是全球互聯網的核心，負責全球數據輸送的99%容量。根據美國市場研究公司TeleGeography，今年全球會有約14萬公里的海底電纜工程完成，較5年前多3倍，數字增加反映在影片串流和雲端服務擴展下，社會對數據運輸的需求持續增加。

美國與亞洲的數據流量需求強勁，但是一度被視為未來海底通訊電纜網絡樞紐的中國，相關工程數目卻大幅減少。TeleGeography表示，明年只會有3條新的電纜連通中國，這數字不及新加坡的一半，而且全部都是連接香港，而此後就暫時再沒海底電纜連接中國的計劃。相反，新加坡和日本將會繼續有多項長1000公里或以上的新海底電纜計劃，今年後分別有7條和4條落成，連接關島的新電纜更會有9條。

目前連接中國（包括香港）和其他國家地區的1000公里或以上的海底通訊電纜有15條，全部在1994年起落成，中國移動和其他國企有時會與美國公司合資鋪建。不過，自時任美國總統特朗普在2020年落實「潔淨網絡」計劃後，美國開始禁止中國企業參與和電訊有關的基建計劃，以確保數據安全，情况就出現變化。美國司法部同年敦促Google和facebook母公司Meta修訂鋪設連接洛杉磯和香港的1.3萬公里長海底電纜計劃。計劃在進入最後階段之際，兩家企業倉卒修訂線路，把終點改為台灣和菲律賓，將中港排除在外；一個世界銀行領導、連接南太平洋島國的海底電纜計劃亦將中資排除在外。

美企因應特朗普「潔淨網絡」改走線

此外，在上月10日，美國科網巨擘Google趁日本首相岸田文雄訪美與總統拜登會面，宣布耗資10億美元（約78億港元）鋪設兩條海底通訊電纜連接日本、關島和夏威夷。

TeleGeography研究部總監莫爾丁（Alan Mauldin）形容，這些政府與私企之間看似協調實行的措施，是中美之間的「海底冷戰」。

華數據中心全球佔比料跌 東南亞升

海底電纜數目除了影響網絡交通，也影響數據中心選址。美國物業諮詢公司戴德梁行估計，中國的數據中心全球佔比將由2023年的9%跌至2028年的7%，受惠海底電纜網絡覆蓋，東南亞同期比例會由9%升至11%。

（日經亞洲）